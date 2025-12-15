Blindenmarkt: Neubau der Gröblerbachbrücke im Zuge der Landesstraße L 6046 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Der durch das Hochwasserereignis 2024 beschädigte Stahldurchlass an der Landesstraße L 6046 wurde durch ein neues Brückenobjekt ersetzt, das kürzlich offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. Die Bauarbeiten wurden von der Brückenmeisterei Aschbach gemeinsam mit Lieferfirmen aus der Region unter Totalsperre mit örtlicher Umleitung in einer Bauzeit von rund drei Monaten durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro, welche vom Land Niederösterreich getragen wurden. Das neue Brückenobjekt weist eine lichte Weite von drei Metern auf.

Der Neubau der Brücke umfasste die Errichtung einer neuen Fundamentplatte, neuer Widerlager sowie eines neuen Tragwerks. Die Tragwerksfertigteile wurden in Eigenregie von den Mitarbeitern der Brückenmeisterei Aschbach vorab produziert. Nach der Fertigstellung der Randbalken und der Aufbringung einer neuen Abdichtung zum Schutz vor Wassereintritten wurde der gesamte Straßenaufbau hergestellt. Abschließend wurden Leitschienen sowie ein neues Brückengeländer montiert. Während der Bauarbeiten wurde zur Aufrechterhaltung des Fußgänger- und Radverkehrs ein Notsteg errichtet.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst erhältlich unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter christoph.schodl@noel.gv.at