AVISO: Einladung zum Pressegespräch

Verlängerung des Mikrokredits bis 2030 – ein Weg aus der Arbeitslosigkeit in die Selbständigkeit

Wien (OTS) - 

Erste Bank und Sparkassen und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verlängern die gemeinsame Initiative „Der Mikrokredit“ bis 2030. Seit 15 Jahren ist der Mikrokredit mehr als ein Finanzprodukt – er eröffnet für Menschen in der Arbeitslosigkeit die Möglichkeit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Im Schnitt wird seit 2011 alle vier Tage eine neue Geschäftsidee verwirklicht. Details zu diesem Erfolgsmodell geben Bundesministerin Korinna Schumann und Erste Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller bei einer Pressekonferenz am 19. Dezember bekannt.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO Erste Bank

Wann: Freitag, 19. Dezember 2025, 9 Uhr

Wo: Erste Campus

Wintergarten

13.Stock

Am Belvedere 1

1100 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
