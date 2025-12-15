AVISO: Einladung zum Pressegespräch

Wien (OTS) -

Erste Bank und Sparkassen und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verlängern die gemeinsame Initiative „Der Mikrokredit“ bis 2030. Seit 15 Jahren ist der Mikrokredit mehr als ein Finanzprodukt – er eröffnet für Menschen in der Arbeitslosigkeit die Möglichkeit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Im Schnitt wird seit 2011 alle vier Tage eine neue Geschäftsidee verwirklicht. Details zu diesem Erfolgsmodell geben Bundesministerin Korinna Schumann und Erste Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller bei einer Pressekonferenz am 19. Dezember bekannt.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO Erste Bank

Wann: Freitag, 19. Dezember 2025, 9 Uhr

Wo: Erste Campus

Wintergarten

13.Stock

Am Belvedere 1

1100 Wien

Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at