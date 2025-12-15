- 15.12.2025, 10:08:32
AVISO: Einladung zum Pressegespräch
Verlängerung des Mikrokredits bis 2030 – ein Weg aus der Arbeitslosigkeit in die Selbständigkeit
Erste Bank und Sparkassen und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verlängern die gemeinsame Initiative „Der Mikrokredit“ bis 2030. Seit 15 Jahren ist der Mikrokredit mehr als ein Finanzprodukt – er eröffnet für Menschen in der Arbeitslosigkeit die Möglichkeit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Im Schnitt wird seit 2011 alle vier Tage eine neue Geschäftsidee verwirklicht. Details zu diesem Erfolgsmodell geben Bundesministerin Korinna Schumann und Erste Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller bei einer Pressekonferenz am 19. Dezember bekannt.
Ihre Gesprächspartnerinnen:
Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO Erste Bank
Wann: Freitag, 19. Dezember 2025, 9 Uhr
Wo: Erste Campus
Wintergarten
13.Stock
Am Belvedere 1
1100 Wien
Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at
