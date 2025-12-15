Neues dm Verteilzentrum in Kronstorf in Bau

Wals/Enns (OTS) -

Rund 230 Millionen Euro investiert dm drogerie markt in ein neues Verteilzentrum im oberösterreichischen Kronstorf. Dieses wird den bestehenden Logistik-Standort in Enns entlasten, der aufgrund der erfolgreichen Entwicklung von dm seine Kapazitätsgrenzen überschritten hat. Darüber hinaus werden die Warenströme zwischen den dm Länderorganisationen effizienter organisiert und damit auch der ökologische Fußabdruck verkleinert. Bei der Konzeption des gesamten Projekts wurden besonders hohe ökologische Ansprüche berücksichtigt und das VZ Kronstorf wird mit modernsten Technologien ausgestattet.



dm drogerie markt errichtet im oberösterreichischen Kronstorf ein zweites Verteilzentrum in Österreich. Das rund 43.000 m² große Logistikzentrum wird den nur rund 13 Kilometer entfernten bestehenden Standort Enns entlasten, der aufgrund der erfolgreichen Entwicklung von dm seine Kapazitätsgrenzen überschritten hat: Über 230.000 Menschen kaufen täglich in einem der 381 österreichischen dm Märkte ein. Das entspricht einem Plus von fast 20 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Neben der Versorgung der österreichischen Märkte wird das neue Verteilzentrum auch Leistungen für andere dm Länder (zunächst dm Slowenien und Italien) übernehmen und damit über die Grenzen hinweg Synergien möglich machen.

Mit einem Volumen von 230 Millionen Euro ist das Projekt die größte Einzelinvestition in der Geschichte der dm Gruppe Österreich und Verbundene Länder: „Wir setzen hier auf modernste Technologien, die unsere Produktivität und Leistungsfähigkeit steigern – so können wir die Produktivität in unserem Logistik-Netzwerk deutlich verbessern und weitere Ressourcen für günstige Preise zugunsten unserer Kunden frei machen. In der Konzeptentwicklung haben wir uns an hohen ökologischen Standards orientiert und bei der Auftragsvergabe darauf geachtet, dass Wertschöpfung vorrangig in der Region bleibt. Im VZ Kronstorf werden rund 300 Arbeitsplätze entstehen und für unsere bestehenden Mitarbeiter bietet die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden benachbarten Standorten Enns und Kronstorf attraktive Entwicklungsmöglichkeiten“, freut sich Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung, über das gelungene Konzept.

Zeitlicher Ablauf

Das Verteilzentrum wird im Gewerbegebiet der INKOBA Kronstorf-Hargelsberg errichtet. Die vorbereitenden Baumaßnahmen, darunter Humusabtrag, Bodenverbesserungsmaßnahmen, Terrassierung, Stützmauerbau sowie erste Fundamentsetzungen, sind bereits abgeschlossen und die ersten tragenden Elemente sichtbar. Bis Sommer 2027 wird das Gebäude inklusive Innenausbau und Außenanlagen fertiggestellt. Die technische Ausstattung (Intralogistik und IT) soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme des Verteilzentrums ist für den Sommer 2028 geplant.

Hochautomatisierte Intralogistik

„Auf Basis des prognostizierten Bedarfs der nächsten zehn Jahre haben wir ein Intralogistik-Gesamtkonzept nach modernsten Standards entwickelt und dieses dann durch eine Gebäudeplanung umschlossen“, schildert dm Geschäftsführer Martin Engelmann. Herzstück ist ein hochautomatisiertes Shuttle-Behälterlager mit rund 260.000 Behälter-Stellplätzen, das täglich bis zu 120.000 Kleinteil-Bestellpositionen verarbeiten kann. Zusätzlich können im Palettenbereich rund 60.000 Normalteil-Bestellpositionen pro Tag für die dm Märkte bereitgestellt werden. Ergänzt wird das Shuttlelager durch modernste Kommissioniertechnik, einschließlich robotergestützter Pilotprojekte, sowie durch vollautomatische Palettierungs- und Etikettiersysteme. Rund 80 fahrerlose Transportsysteme (AGVs) gewährleisten reibungslose interne Materialflüsse.

Mit einer täglichen Kapazität von bis zu 2.000 Warenausgangspaletten fungiert Kronstorf auch als internationale Drehscheibe: Rund ein Viertel des Warenstroms ist für Nachbarländer wie insbesondere Italien und Slowenien vorgesehen. Mit Vollbetrieb ab dem Jahr 2028 wird der Standort in Kronstorf für dm drogerie markt in etwa die gleichen Produktionskapazitäten wie der heutige Standort in Enns zusätzlich zur Verfügung stellen.

Nachhaltige Bauplanung

„Mit unserem neuen Verteilzentrum wollen wir ein Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen umsetzen – unser Ziel ist eine ÖGNI-Zertifizierung in der Kategorie GOLD“, betont dm Geschäftsführer Thomas Köck. Minimaler Versiegelungsgrad, großflächige Begrünungen und ein dicht begrüntes Dach tragen zur ökologischen Ausgewogenheit bei. Die Holz-Hybrid-Bauweise reduziert den CO₂-Fußabdruck gegenüber herkömmlicher Stahlbeton-Bauweise. Für die Energieversorgung werden 4.613 Photovoltaik-Module auf Dachflächen, Freiflächen und PKW-Stellplätzen installiert. Das entspricht einer Fläche von 11.916 m² und einer Jahresproduktion von 2,31 GWh, dem Äquivalent von rund 770 Haushalten. Zur Erhöhung der Energieautonomie wird für die Errichtung eines großen Energiespeichers bereits baulich vorgesorgt. Beheizt wird das gesamte Gebäude mittels geothermischen Flächenkollektoren und Luftwärmepumpen.

Am südlichen Grundstücksrand entsteht ein rund 6.000 m² großer ÖKO-Grünpark mit Retentionsfläche und Biotopcharakter. Die Gestaltung folgt den Prinzipien des „Nationalpark Garten“, einer Initiative von GLOBAL 2000, wie sie dm bereits am Salzburger dialogicum umgesetzt hat. Für Mitarbeitende ist ein umfassendes Mobilitätskonzept geplant, inklusive 26 fix eingeplanter E-Ladestationen.

Wertschöpfung in der Region

Bei der Realisierung des Projekts wurde bei dm besonderer Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen und österreichische Partnerunternehmen gelegt. Beauftragt sind unter anderem die Swietelsky AG aus Linz als Teil-Generalunternehmer für den Bau, die Landsteiner GmbH aus Amstetten und die Schwaiger Heizung-Sanitär-Lüftung GmbH aus St. Johann für die technische Gebäudeausrüstung, sowie die TGW Systems Integration GmbH aus Marchtrenk für die logistische Gesamtausstattung. Den Großteil der Betonfertigteile liefert Oberndorfer Betonbau aus Gunskirchen, weitere kommen von der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH aus Perg. Die architektonische Planung verantworten die arinco planungs + consulting gmbh aus Traun und die DELTA Gruppe aus Wels. Damit stärkt dm gezielt die Wirtschaftskraft in der Region.

