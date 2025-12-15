Österreichs Imker:innen warnen vor Billigimporten und betonen die Bedeutung regionaler Honigproduktion

Wien (OTS) -

Zum Tag des Honigs rückt die österreichische Imkereibranche ihre gesellschaftliche und ökologische Bedeutung in den Fokus. Österreich zählt rund 33.500 Imkerinnen und Imker, die gemeinsam etwa 450.000 Bienenvölker betreuen. Trotz ihres wichtigen Beitrags zur Landwirtschaft und Biodiversität stehen sie zunehmend unter Druck.

Bienenhaltung als Teil österreichischer Tradition

Die Bienenhaltung hat in Österreich eine jahrhundertelange Geschichte. Von bäuerlichen Kleinbetrieben über regionale Imkervereine bis hin zu modernen Erwerbsbetrieben prägt die Biene seit jeher Natur, Kultur und Wirtschaft des Landes. Die Vielfalt heimischer Honigsorten – vom Sonnenblumenhonig bis zum Waldhonig aus den Alpenregionen – zeigt diese enge Verbindung zwischen Landschaft und Imkerei eindrucksvoll.

Honig: Ein wertvolles regionales Qualitätsprodukt

Die Imker und Imkerinnen arbeiten mit hoher Sorgfalt und unter strengen Qualitätsstandards.

Mit rund 5.500 Tonnen jährlicher Honigproduktion und einem Selbstversorgungsgrad von etwa 48 % ist Honig aus Österreich ein hochwertiges, regional erzeugtes Naturprodukt. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei etwa 1 kg Honig pro Jahr – ein klarer Hinweis auf die Beliebtheit und Wertschätzung dieses Lebensmittels. Neben der hohen Qualität, der regionalen Herkunft und kurzen Transportwegen überzeugt heimischer Honig auch durch seinen unvergleichlichen Genuss: die vielfältigen Aromen und die natürliche Konsistenz machen jedes Glas zu einem besonderen Geschmackserlebnis.

Herausforderung Billigimporte

Die Branche sieht sich jedoch einem wachsenden Problem ausgesetzt: Billigimporte aus dem Ausland und zunehmend gestreckte oder minderwertige Honigmischungen setzen heimische Produzenten unter Preisdruck. Diese Produkte gelangen oft zu Dumpingpreisen in den Handel und lassen die tatsächlichen Kosten nachhaltiger Imkerei außer Acht.

Wolfgang Pointecker, Obmann von Biene Österreich, betont:

„Unsere Imkerinnen und Imker leisten hochwertige Arbeit und produzieren Honig in einer Qualität, die weltweit geschätzt wird. Billigimporte, die oft nicht den Standards entsprechen, gefährden nicht nur unsere Betriebe, sondern auch das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in dieses wertvolle Naturprodukt.“

Österreichischer Honig – ein Versprechen

Wo österreichischer Honig draufsteht, stehen österreichische Imker und Imkerinnen dahinter.

Dieses Versprechen garantiert höchste Qualität, transparente Herkunft und echte regionale Wertschöpfung.

Zum Tag des Honigs appelliert Biene Österreich, der Dachverband der Bienenzuchtverbände, an Konsumentinnen und Konsumenten, bewusst zu regionalem Honig zu greifen.

Reinhard Hetzenauer, Obmann-Stellvertreter von Biene Österreich, erklärt:

„Wer zu österreichischem Honig greift, unterstützt nicht nur regionale Wertschöpfung, sondern auch die Bestäubungsleistung, die unsere Landwirtschaft am Leben hält. Jede Kaufentscheidung ist ein Beitrag zum Erhalt unserer Biodiversität und zur Zukunft der heimischen Imkerei.“

Jedes Glas österreichischen Honigs sichert:

faire Preise und regionale Wertschöpfung

transparente Produktion und hohe Qualität

den Fortbestand kleiner Imkereistrukturen

die Bestäubungsleistung der Bienen – und damit unsere Ernährungssicherheit

Ökosystemdienstleistung von unschätzbarem Wert

Honigbienen (und Wildbienen) sind essenziell für die Bestäubung: Rund 80 % der heimischen Kultur- und Wildpflanzen sind auf sie angewiesen. Ohne sie wären Obst- und Gemüseernten massiv gefährdet, die Artenvielfalt würde weiter zurückgehen. Damit leisten die Bienenvölker der österreichischen Imker und Imkerinnen einen zentralen Beitrag für Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Biodiversität.

Der Tag des Honigs erinnert daran, wie wichtig die Arbeit der Imkerinnen und Imker für Österreich ist – und wie entscheidend die Biene selbst für unser Ökosystem bleibt.

Wer heimischen Honig kauft, stärkt nicht nur eine uralte Kulturtradition, sondern fördert auch Natur, Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung.