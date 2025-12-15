Der „Ö1 Kulturtalk“ am 18.12. im ORF RadioCafe: „Im Dschungel des Erzählens“

Wien (OTS) -

Der „Ö1 Kulturtalk“ findet einmal monatlich live vor Publikum im ORF RadioKulturhaus statt. Am Donnerstag, den 18. Dezember spricht Wolfgang Popp ab 19.00 Uhr im RadioCafe mit Barbara Beer („Kurier“) und Stefan Gmünder („Der Standard“) über das Literaturjahr 2025. In Ö1 ist die Aufzeichnung am Sonntag, den 28. Dezember ab 18.15 Uhr zu hören.

Die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger hat im heurigen Herbst die große Überraschung geliefert, denn ihr Roman „Die Holländerinnen“ gewann den Deutschen, den Schweizer und den Bayrischen Buchpreis. Was macht den Erfolg ihres ungewöhnlichen Romans aus, lassen sich in ihrer „Dschungelgeschichte“ möglicherweise neue Formen des Erzählens entdecken? Mit dem Ungarn László Krasznahorkai wurde heuer außerdem einem Schriftsteller der Literaturnobelpreis zuerkannt, dessen Vorlass seit kurzem in der Österreichischen Nationalbibliothek liegt. Und dann wird natürlich auch das 1.300 Seiten starke Opus Magnum „Zeit der Mutigen“ Thema sein, mit dem Dimitré Dinev heuer den österreichischen Buchpreis gewann. Außerdem wird über neue Trends und zu Unrecht übersehene Bücher gesprochen und die Gesprächsteilnehmer:innen verraten ihre „Geheimtipps“ des Jahres.

Vertiefend und kommentierend widmet sich der „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) jeden letzten Sonntag im Monat dem aktuellen Geschehen in der österreichischen Kulturlandschaft. Führende Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten beschäftigen sich mit ausgewählten Bühnenproduktionen und Ausstellungen, mit literarischen Neuerscheinungen, musikalischen Highlights und Filmpremieren. In Form von Nachbesprechungen und Vorschauen wird das aktuelle Kunst- und Kulturgeschehen eingeordnet, beurteilt und der journalistischen Kritik der Gäste unterzogen. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Schaffen von Kunst in Österreich und die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kulturpolitik diskutiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

Der „Ö1 Kulturtalk: Im Dschungel des Erzählens“ am 18. Dezember im RadioCafe des ORF RadioKulturhauses beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).