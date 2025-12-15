ProEuropeanValuesAT investiert EURO 1 Mio. in Demokratie und zivilgesellschaftliche Teilhabe

Wien (OTS) -

Während demokratiepolitische Herausforderungen zunehmen und öffentliche Förderungen für zivilgesellschaftliches Engagement gekürzt werden, investiert ProEuropeanValuesAT im Jahr 2026 EURO 1 Mio. in Aktivitäten engagierter Vereine - zur Stärkung der Zivilgesellschaft in ganz Österreich.

Die Initiative nutzt EU CERV Mittel gezielt niederschwellig und fördert die wirkungsvollsten und innovativsten Vorschläge von Vereinen.

In der Pressekonferenz am 16. Dezember im Presseclub Concordia stellen vier Vereine ihre 2025 Aktivitäten als konkrete Beispiele wirksamer Demokratiearbeit vor und zeigen auf, was zivilgesellschaftliches Engagement bewegen kann. Gleichzeitig werden Hindernisse und Chancen für demokratiestärkende Arbeit in Österreich benannt.

Thematische Schwerpunkte der Aktivitäten sind: Demokratie konkretisieren - Menschenwürde expandieren - Benachteiligungen überwinden - Mitbestimmung aktivieren - Fairness und Respekt verteidigen - Rechte absichern - demokratische Prinzipien stärken - digitale Communities bilden - Social Media demokratiefördernd einsetzen.

Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025, 10:00–10:45 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Teilnehmende & Themen:

Prof. Dr. Peter A. Bruck (ProEuropeanValuesAT): aktuelles Lagebild der Demokratie, Einordnung der Förderkürzungen; Zielsetzungen von ProEuropeanValuesAT

Rebekka Dober (Verein YEP): wie man Jugendliche für Demokratie begeistert

MMag. Sigrid Koloo (RISE IMPACT): Games zur nachhaltigen Vermittlung von EU-Werten

Mag. Walter Strobl (Concordia):„Beobachtungsstelle für Angriffe gegen Journalist:innen“ - Bedrohungen für Pressefreiheit sichtbar machen

Mag.a Marie Boller (NACHBARINNEN): „FRAU.MACHT.RECHT_online“ - migrantische Frauen erwerben demokratischen Teilhabe durch kompetente Nutzung von Medien

Abschließend wird die Ausschreibung 2026 vorgestellt: Wer kann einreichen? Welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Wie sind Auswahl- und Juryprozesse gestaltet?

Pressekonferenz ProEuropeanValuesAT

Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://proeuropeanvalues.at/event/pressekonferenz-in-wien-mit-dem-presseclub-concordia/