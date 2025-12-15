  • 15.12.2025, 09:59:32
  • /
  • OTS0042

ProEuropeanValuesAT investiert EURO 1 Mio. in Demokratie und zivilgesellschaftliche Teilhabe

Wien (OTS) - 

Während demokratiepolitische Herausforderungen zunehmen und öffentliche Förderungen für zivilgesellschaftliches Engagement gekürzt werden, investiert ProEuropeanValuesAT im Jahr 2026 EURO 1 Mio. in Aktivitäten engagierter Vereine - zur Stärkung der Zivilgesellschaft in ganz Österreich.

Die Initiative nutzt EU CERV Mittel gezielt niederschwellig und fördert die wirkungsvollsten und innovativsten Vorschläge von Vereinen.

In der Pressekonferenz am 16. Dezember im Presseclub Concordia stellen vier Vereine ihre 2025 Aktivitäten als konkrete Beispiele wirksamer Demokratiearbeit vor und zeigen auf, was zivilgesellschaftliches Engagement bewegen kann. Gleichzeitig werden Hindernisse und Chancen für demokratiestärkende Arbeit in Österreich benannt.

Thematische Schwerpunkte der Aktivitäten sind: Demokratie konkretisieren - Menschenwürde expandieren - Benachteiligungen überwinden - Mitbestimmung aktivieren - Fairness und Respekt verteidigen - Rechte absichern - demokratische Prinzipien stärken - digitale Communities bilden - Social Media demokratiefördernd einsetzen.

Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025, 10:00–10:45 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Teilnehmende & Themen:

  • Prof. Dr. Peter A. Bruck (ProEuropeanValuesAT): aktuelles Lagebild der Demokratie, Einordnung der Förderkürzungen; Zielsetzungen von ProEuropeanValuesAT

  • Rebekka Dober (Verein YEP): wie man Jugendliche für Demokratie begeistert

  • MMag. Sigrid Koloo (RISE IMPACT): Games zur nachhaltigen Vermittlung von EU-Werten

  • Mag. Walter Strobl (Concordia):„Beobachtungsstelle für Angriffe gegen Journalist:innen“ - Bedrohungen für Pressefreiheit sichtbar machen

  • Mag.a Marie Boller (NACHBARINNEN): „FRAU.MACHT.RECHT_online“ - migrantische Frauen erwerben demokratischen Teilhabe durch kompetente Nutzung von Medien

Abschließend wird die Ausschreibung 2026 vorgestellt: Wer kann einreichen? Welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Wie sind Auswahl- und Juryprozesse gestaltet?

Pressekonferenz ProEuropeanValuesAT

Datum: 16.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

URL: https://proeuropeanvalues.at/event/pressekonferenz-in-wien-mit-dem-presseclub-concordia/

Anmeldung und Infos

Rückfragen & Kontakt

Lead, Project Management
Marion Sauer, BA

ICNM - Internationales Zentrum für Neue Medien
E-Mail: peva@icnm.net
Website: https://proeuropeanvalues.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ICN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright