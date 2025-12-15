Lotto: Am Mittwoch geht es um einen Jackpot mit 1,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Bei der Ziehung am Sonntag gab es dieses Mal keinen abgegebenen Tippschein, auf dem die „sechs Richtigen“ 4, 15, 24, 30, 37 und 40 angekreuzt gewesen wären. Damit wartet bei der nächsten Ziehung am Mittwoch nun ein Jackpot auf die Lotto-Fans. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen dann 1,5 Millionen Euro.

Einem bzw. einer Spielteilnehmer:in brachte dieses Mal die Zusatzzahl 13 Glück. Damit sicherte er oder sie sich mit dem sechsten von acht abgegebenen Tipps den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl des Abends, lediglich die Zahl 37 fehlte auf den Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gehen nun mehr als 89.000 Euro Gewinn ins Burgenland.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechsergewinn. Damit wurde, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, die Gewinnsumme des Sechser-Ranges wieder auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 38 Gewinner in diesem Rang erhält jeweils mehr als 6.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es wieder um 200.000 Euro.

Joker

Der Joker geht dieses Mal als Solo-Gewinn nach Niederösterreich. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in hatte dank Quicktipp sowohl die richtige Joker-Kombination und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt und darf sich nun über mehr als 175.000 Euro Gewinn freuen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 14. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen