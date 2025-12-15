Campus-Erweiterung: Firstfeier für neues Studierendenwohnheim

Kufstein (OTS) -

Am 11. Dezember 2025 feierten die FH Kufstein Tirol und die TIGEWOSI gemeinsam mit den Projektpartnern den Richt­bau ihres neuen Studierendenheims auf dem ehemaligen Kasernenareal in Kufstein. Die Firstfeier symbolisiert einen wichtigen Baufortschritt und rückt den Bezug des Wohnheims deutlich näher.

Projekt im Bau: neue Wohnräume für Studierende

Das neue Wohnheim wird 115 Einzelpersonenstudios, 17 Zweipersonenstudios und drei barrierefreie Studios umfassen – ein deutliches Plus an leistbarem und gut angebundenem Wohnraum für Studierende. Ergänzt wird dieses Angebot durch 49 Tiefgaragenabstellplätze sowie 152 Fahrradabstellplätze, um sowohl motorisiertes als auch nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu ermöglichen. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der gemeinnützigen Wohnungsbau- und Siedlungs Ges.m.b.H. TIGEWOSI, die FH Kufstein Tirol mietet und führt das Studierendenwohnheim. Für die Bauausführung zeichnet die Ing. Hans Bodner Baugesellschaft m.b.H. & Co.KG. verantwortlich. Die architektonische Planung liegt beim Kufsteiner Büro Adamer-Ramsauer ZT GmbH, basierend auf einem städtebaulichen Wettbewerbsentwurf des international renommierten Büros.

„ Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein in Richtung Fertigstellung erreicht “, sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „ Bis Sommer 2026 entsteht hier ein modernes, bedarfsgerechtes Studierendenheim, das sowohl die Wohnsituation für Studierende verbessert als auch die städtebaulichen Ziele der Stadt Kufstein vorantreibt. Sobald die Innenausstattung abgeschlossen ist, steht dem Bezug der Zimmer nichts mehr im Wege. “

Bezug zum Wintersemester 2026/27

Das neue Studierendenwohnheim entsteht auf dem Areal der ehemaligen Enrich-Kaserne und markiert den Auftakt für das künftige Stadtquartier dort. Das Gebäude wird sich über sieben oberirdische sowie zwei unterirdische Geschosse erstrecken und eine Wohnnutzfläche von rund 4.300 Quadratmetern bieten. Nach dem Richtfest wird weiterhin kräftig gebaut: Die Fertigstellung der International Student Residence ist für Sommer 2026 geplant, sodass die Zimmer voraussichtlich zum Wintersemester 2026/27 bezugsfertig sind.

„ Wir freuen uns mit diesem modernen und funktionalen Studierendenwohnheim, einen wesentlichen Teil zur Weiterentwicklung des Hochschulstandorts Kufstein beitragen zu können “, sagt Ing. Mag. Edgar Gmeiner, Geschäftsführer der TIGEWOSI. „ Die enge Zusammenarbeit mit der Ing. Hans Bodner Baugesellschaft m.b.H. & Co.KG. und allen anderen Partnern hat den Bauprozess besonders effizient gemacht, sodass wir unseren Zeitplan gut einhalten können. “

Komfortables Wohnen kombiniert mit urbanem Lebensstil

Die neue International Student Residence eröffnet vielen Studierenden, insbesondere jenen, die nicht aus der Region stammen, die Möglichkeit, nahe am Campus und in angemessenen Wohnverhältnissen zu leben. Die Kombination aus Einzelzimmern, Parkplätzen, Fahrradstellplätzen und unmittelbarer Nähe zur Hochschule verbindet komfortables Wohnen mit nachhaltigem und urbanem Lebensstil. Für die Region bedeutet das Projekt einen entscheidenden Impuls: Als erstes Gebäude des künftigen Stadtquartiers am Kasernenareal leistet das Wohnheim einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung und städtischen Verdichtung – ohne auf Qualität und nachhaltige Planung zu verzichten.