In der Weihnachts-Bäckerei des PBZ Gutenstein

St. Pölten (OTS) -

In den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren hat die Adventzeit einen ganz besonderen Stellenwert. Vielfältige Aktivitäten schaffen eine vorweihnachtliche Stimmung und zaubern nicht nur Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht. Im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein wurde es in den vergangenen Tagen besonders stimmungsvoll: Im Wohnbereich „Harmonie“ haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern köstliche Weihnachtskekse gebacken. Der Duft von Vanille, Zimt und frisch gebackenem Teig erfüllte das ganze Haus und sorgte für eine warme, festliche Atmosphäre.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont den Wert solcher Momente: „Wenn im Pflegealltag Platz für gemeinsames Lachen, Erinnern und kreative Aktivitäten ist, dann wird aus Betreuung echte Lebensbegleitung. Das gemeinsame Keksebacken im PBZ Gutenstein zeigt auf besonders liebevolle Weise, wie wichtig zwischenmenschliche Nähe, Tradition und Alltagsfreude für unsere Seniorinnen und Senioren sind. Ich danke dem engagierten Team vor Ort, das solche Momente möglich macht.“

Mit viel Freude, Geduld und liebevoller Unterstützung half das Team dabei, Teig auszurollen, Formen auszustechen und bunte Keksteller zu gestalten. „Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind solche gemeinsamen Aktivitäten etwas ganz Besonderes. Sie wecken Erinnerungen, schaffen Gemeinschaft und bringen ein Stück weihnachtliche Normalität und Lebensfreude ins Haus“, sagt Maria Jahrl, Pflege- und Betreuungsmanagerin im Wohnbereich „Harmonie“.

Das Keksebacken ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition im PBZ Gutenstein. Auch heuer wurden die kleinen Köstlichkeiten anschließend beim gemeinsamen Adventkaffee genossen – begleitet von Weihnachtsmusik, Gesprächen und vielen strahlenden Gesichtern.

