Generali erneut „Beste Versicherung Österreichs“

Wien (OTS) -

Die Generali Versicherung wurde vom renommierten Fachmagazin Börsianer wie im Vorjahr als beste Versicherung des Landes ausgezeichnet. „Diese neuerliche Spitzenplatzierung ist ein starkes Signal für die Qualität unseres Unternehmens. Als Prime-Versicherung wollen wir Menschen in allen Lebenslagen ein verlässlicher Lifetime Partner sein. Dieser Serienerfolg ist das Ergebnis des Engagements unseres gesamten Teams, das täglich daran arbeitet, Kund_innen bestmöglich zu unterstützen“, freut sich Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich, über die Auszeichnung.

„Die Versicherungsbranche steht vor der Herausforderung, die Kundenansprache schnell und dennoch persönlich ins digitale Zeitalter zu bringen“, erklärt Daniel Nutz, Chefredaktion Börsianer. „Mit ihrem hybriden Ansatz und klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Gen Z setzt die Generali Versicherung hier Akzente. Als Gewinnerin des goldenen Rankings bestätigt die Generali Versicherung einerseits durch Innovationskraft und andererseits durch gute Zahlen zum zweiten Mal in Folge eine führende Rolle in der Branche. Wir gratulieren herzlich zu dieser starken Leistung!“

Im Rahmen des jährlichen Rankings „Beste Finanzunternehmen“ belegt die Generali den sechsten Gesamtplatz und setzte sich gegen viele starke Mitbewerber_innen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Pensions- und Vorsorgekassen, sowie die Aktiengesellschaften des ATX Prime durch. Damit bestätigt sie ihre Top-Position am Markt.

Das Börsianer-Ranking gilt als wichtiger Benchmark der österreichischen Finanzwelt und gibt Kund_innen sowie Investor_innen einen transparenten Überblick über die führenden Finanzunternehmen Österreichs. Für die Bewertung wurden 178 Unternehmen einem strengen Prüfverfahren unterzogen, das auf drei Säulen basiert: Peer-Review durch Mitbewerber_innen, Analyse von Unternehmenskennzahlen sowie eine redaktionelle Einschätzung. Die Auswertung erfolgte durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 2,9 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.400 Mitarbeiter_innen und über 1,7 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.

www.generali.com