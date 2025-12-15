Pröll: ID Austria-Servicetour zeigt Erfolg – 900.000 neue Registrierungen in 6 Monaten

Wien (OTS) -

Seit Beginn der Servicetour am 4. Juli wurden insgesamt rund 900.000 neue ID Austria-Registrierungen gezählt. Bei den Tourstopps konnten Bürgerinnen und Bürger ihre ID Austria vollständig registrieren und aktivieren lassen, eine praktische Einführung in die digitalen Services direkt am eigenen Smartphone erhalten und technische Unterstützung bei individuellen Fragen in Anspruch nehmen.

„Ich freue mich, dass das Angebot der ID Austria-Servicetour von den Menschen so gut angenommen wurde. Die bundesweite Serviceoffensive unter dem Motto ‚Das Amt kommt zu den Menschen und nicht umgekehrt‘ zeigt deutlich, wie wichtig direkte Beratung und niederschwellige Unterstützung sind. Unser Ziel ist es, die ID Austria als selbstverständlichen Bestandteil im Alltag zu integrieren – als zentraler Zugangsschlüssel zu effizienten, digitalen Verwaltungsservices“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

ID Austria-Servicetour übertrifft Erwartungen

Mit 20. Juni 2025 startete die neue App „ID Austria“ und löste mit zahlreichen Verbesserungen die App „Digitales Amt“ ab. Bereits in den ersten Wochen nach dem Start der Serviceoffensive wurden doppelt so viele Neuregistrierungen wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres verzeichnet. Die starke Nachfrage führte bereits im September dazu, dass die ursprünglich bis Oktober geplante Tour bis Ende des Jahres verlängert wurde.

Die Tour machte insgesamt an 119 Standorten in ganz Österreich Halt – von Bahnhöfen, Flughäfen und Märkten bis hin zu ausgewählten Unternehmensstandorten. Ergänzend dazu beteiligten sich 80 Gemeinden und 21 Finanzämter mit zusätzlichen Aktionstagen. Dadurch standen Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 220 Servicetermine zur Verfügung.

Rekordzahlen: 4,8 Mio. Registrierungen // 1 Mio. digitale Führerscheine // 1 Mio. digitale Zulassungsscheine

Insgesamt werden mittlerweile nun rund 4,8 Millionen Registrierungen der digitalen Identität verzeichnet. Damit nutzt bereits ein beträchtlicher Teil der österreichischen Bevölkerung die ID Austria aktiv im Alltag. Der anhaltend starke Zulauf unterstreicht das große Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in sichere, digitale Behördenservices.

Zusätzlich wurden bereits über eine Million digitale Führerscheine aktiviert, was die hohe Akzeptanz mobiler Ausweise deutlich macht. Ebenso erfreut sich der digitale Zulassungsschein großer Beliebtheit und verzeichnet ebenfalls mehr als eine Million aktive Nutzungen. Diese Zahlen zeigen, dass digitale Dokumente zunehmend als vollwertige Alternative zu physischen Nachweisen wahrgenommen werden.

„Diese hohe Nachfrage zeigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher moderne, sichere und innovative Angebote für digitale Identität nutzen möchten. Wir sind stolz, als Österreichische Staatsdruckerei-Gruppe die digitalen eAusweise für das Bundesrechenzentrum und damit für die Bürgerinnen und Bürger Österreichs entwickeln zu dürfen“, zeigt sich Staatsdruckerei-Generaldirektor Helmut Lackner erfreut.

Ab dem Sommersemester 2026 wird das Angebot in der App um einen digitalen bundesweiten Studierendenausweis für Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen erweitert. Die entsprechende Novelle des Bildungsdokumentationsgesetzes hat die Bundesregierung bereits im Ministerrat beschlossen.

Bund, Länder und Gemeinden ziehen an einem Strang

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Mittlerweile sind 509 neue Gemeinden als ID Austria-Registrierungsstelle tätig. Damit stehen über 1.350 Gemeinden österreichweit als Anlaufstellen zur Verfügung – 97 davon bieten auch Registrierungen für ausländische Staatsangehörige an.

Durch die starke Beteiligung der Gemeinden wurde das Kompetenznetzwerk massiv ausgebaut. Ein besonderes Qualitätsmerkmal: Viele der neuen Gemeinden übernehmen mittlerweile den hohen Servicestandard der Tour – inklusive Unterstützung bei der finalen Aktivierung der ID Austria in der App sowie umfassender Beratung zu den digitalen Services.

„Die ID Austria erleichtert den Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger spürbar – und genau darum geht es. Das Projekt der Servicetour zeigt deutlich: Wenn alle mitziehen, kann man vieles gemeinsam schaffen. Daher meine Empfehlung, das bemerkenswerte Angebot des Bundes anzunehmen und sich als Registrierungsgemeinde anzuschließen“, so Bürgermeister Markus Tönig.

ID Austria als starke Partnerin in der Wirtschaft

Auch die Wirtschaft setzt zunehmend auf die ID Austria: Zahlreiche Unternehmen haben im Rahmen der Tour Registrierungsstationen direkt an ihre Standorte geholt, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur ID Austria zu ermöglichen. Ziel ist es, Unternehmen als Serviceprovider zu gewinnen und die ID Austria in ihren eigenen digitalen Angeboten zu integrieren.

ID Austria // EUDI-Wallet

Ausgehend von der Erfolgsgeschichte der ID Austria folgt im kommenden Jahr der nächste Schritt hin zur europäischen digitalen Brieftasche: Mit der EUDI-Wallet werden zukünftig noch mehr digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger geschaffen, die EU-weit nutzbar sind. Die Weiterentwicklung der ID Austria hin zur EUDI-Wallet stärkt die digitale Souveränität Österreichs und stellt die Infrastruktur der digitalen Identität auf neue, zukunftsfitte Beine.