Terminaviso: PK „Wirtschaftsmotor Stall: Tierhaltung als zentrale Säule für Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Landschaftspflege"

Wien (OTS) -

Die neu veröffentlichte Studie der Nachhaltigen Tierhaltung Österreich (NTÖ) und des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) zeigt erstmals die volkswirtschaftliche Bedeutung der Nutztierhaltung in Österreich umfassend auf. Zur Präsentation der Studie mit Bundesminister Norbert Totschnig, Herwig Schneider, Geschäftsführer der IWI und Markus Lukas, Obmann der NTÖ laden wir Sie herzlich ein. Im Fokus stehen die zentralen Ergebnisse – darunter Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, die Bedeutung der Tierhaltung für Preisstabilität und Versorgungssicherheit.



Wann: Mittwoch, 17.12.2025 um 10:45 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Dienstagabend unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.