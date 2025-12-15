Gaál: Unterstützung beim Start ins Berufsleben – Gemeindewohnungen für Lehrlinge und Jungarbeitnehmer*innen

Wien (OTS) -

Eine eigene leistbare Wohnung – das ist für viele junge Menschen ein ersehnter Schritt in die Selbstständigkeit und ins Berufsleben. Die Stadt Wien unterstützt dabei mit einem differenzierten Angebot: Wienerinnen und Wiener ab 17 Jahren erhalten mit dem Wiener Wohn-Ticket für Jungwiener*innen Zugang zur eigenen Gemeindewohnung. Jährlich nutzen tausende junge Frauen und Männer diese Chance. Heuer haben so bereits 3.250 junge Wiener*innen ihr erstes eigenes Zuhause in einem Gemeindebau beziehen können.

Es gibt aber auch eine Aktion, die sich an junge „Zuzügler“ aus den Bundesländern richtet: Lehrlinge und Jungarbeitnehmer*innen, die ihren Hauptwohnsitz bislang in einem der acht anderen Bundesländer hatten, können mit erleichterten Bedingungen eine günstige Gemeindewohnung bekommen. 1.300 junge Berufseinsteiger*innen haben so in den vergangenen Jahren bereits eine leistbare Wohnung in der Bundeshauptstadt gefunden.

„Wir wollen ganz bewusst jungen Menschen den Start ins Berufsleben und in die Eigenständigkeit erleichtern. Denn Aufgabe des Gemeindebaus war es in seiner langen Tradition schon immer, durch ein sicheres und leistbares Zuhause Lebenschancen zu ermöglichen. Mit der eigenen Gemeindewohnung erhalten Lehrlinge und Jungarbeitnehmer*innen auch ein Stück Sicherheit und Zuverlässigkeit für ihr Leben. Ein attraktives Angebot, das auch den Wiener Betrieben und dem Wirtschaftsstandort hilft“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Mit dieser Aktion unterstützt die Stadt zugleich die Wiener Wirtschaft, die vielfach auf junge Arbeitskräfte aus den Bundesländern angewiesen ist. Die Chance auf eine leistbare Wohnung erhöht die Bereitschaft junger Menschen, ihre Berufsausbildung in einem Wiener Betrieb zu absolvieren.

Wer ist angesprochen?

Lehrlinge mit einem aufrechten Lehrverhältnis in Wien

Jungarbeitnehmer*innen, die in den letzten 12 Monaten ihre Lehre in Wien abgeschlossen haben und hier arbeiten

Alter: unter 26 Jahre

Kein Hauptwohnsitz in Wien – dafür mindestens ein Jahr durchgehende Meldung in einem anderen Bundesland

Wie sieht das Angebot aus?

Auf Interessent*innen wartet ein sofortiges einmaliges Angebot für eine Ein-Zimmer-Gemeindewohnung. Bezirkswünsche sind nicht möglich – dafür gibt es ein fixes Angebot. Infos & Antrag: wohnberatung-wien.at