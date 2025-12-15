EINLADUNG: MORGEN: Fototermin der Wiener Volkspartei zum Thema „Rot-Pinker Schuldenberg“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zu folgendem Fototermin der Wiener Volkspartei zum Thema „Rot-Pinker Schuldenberg“ ein. Im Vorfeld der morgigen Debatte zum Budgetvoranschlag 2026 im Wiener Gemeinderat wird der massiv angewachsene Schuldenstand der SPÖ-Neos-Stadtregierung drastisch veranschaulicht.



Teilnehmer:

- Landesparteiobmann Markus Figl

- Klubobmann Harald Zierfuß



Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025, 8:15 Uhr



Ort: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!