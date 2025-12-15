- 15.12.2025, 09:28:02
EINLADUNG: MORGEN: Fototermin der Wiener Volkspartei zum Thema „Rot-Pinker Schuldenberg“
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zu folgendem Fototermin der Wiener Volkspartei zum Thema „Rot-Pinker Schuldenberg“ ein. Im Vorfeld der morgigen Debatte zum Budgetvoranschlag 2026 im Wiener Gemeinderat wird der massiv angewachsene Schuldenstand der SPÖ-Neos-Stadtregierung drastisch veranschaulicht.
Teilnehmer:
- Landesparteiobmann Markus Figl
- Klubobmann Harald Zierfuß
Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025, 8:15 Uhr
Ort: Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at
