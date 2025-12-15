REMINDER: PK der Bundessparte Transport & Verkehr: Studie zeigt Wertschöpfungseffekte durch Privatbahnen, 16.12.2025, 09:30 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) -

eine neue Economica-Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich beleuchtet die ökonomische Bedeutung von Investitionen in Privatbahnen. Dabei werden die österreichweiten Auswirkungen ebenso aufgezeigt wie fiskalische Effekte. Da die Schiene ebenso wie die Straße wichtige Lebensadern für die österreichische Wirtschaft darstellen, möchten wir Ihnen darüber hinaus die wichtigsten Forderungen der Verkehrswirtschaft in Bezug auf die Infrastruktur präsentieren sowie einen kurzen Überblick über die aktuelle Konjunkturlage der Branche geben.

„Warum es Investitionen in Infrastruktur braucht: Neue Studie zu Wertschöpfungseffekten am Beispiel der Privatbahnen“

Zeit: Dienstag, 16. Dezember 2025, 09:30 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Saal 4

· Ing. Mag. Alexander KLACSKA, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

· Ing. Günter NEUMANN, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen in der WKÖ

Für Rückfragen stehen Ihnen auch Expert:innen von Economica zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 15. Dezember unter: dmc_pr@wko.at