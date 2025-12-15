Ein Herz für Tiere – Tierschutz in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Tierschutz ist ein Thema, das alle angeht. Dieser Film aus der Sendereihe „Österreich-Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Regie: Andi Leitner Kamera: Franz Cee) stellt Initiativen und Vereine in den Fokus, denen der Schutz der Tiere ein besonderes Anliegen ist – seien es Streunerkatzen, Hunde, Kamele oder Schildkröten. Einige dieser Initiativen wurden bereits mit dem Niederösterreichischen Tierschutzpreis ausgezeichnet, der für besonders innovative, nachhaltige und artgerechte Projekte und Tierhaltungsformen verliehen wird, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen wesentlich hinausgehen.

In Niederösterreich gibt es acht Landestierheime. Sie garantieren eine flächendeckende Versorgung. Die aufzunehmenden Tiere werden aber immer mehr. Der Dechanthof in Mistelbach etwa ist das größte niederösterreichische Tierheim. Neben der Tiervermittlung können Freiwillige hier etwa auch mit Hunden spazieren gehen oder Katzen streicheln kommen. Obwohl das Tierheim Bruck an der Leitha in puncto Infrastruktur fast schon an seiner Grenze ist und aus allen Nähten platzt, genießt es eine hohe internationale Anerkennung im Bereich der Verhaltensforschung von Tieren. Der Sozialisierung bzw. Resozialisierung von Hunden und Katzen hat hier große Bedeutung.

Die Ausbreitung der Streunerkatzen Population nimmt rasant zu, trotz großer Anstrengungen und Investitionen von Tierschutzvereinen, Gemeinden und Land in Kastrationsprojekte. Der Tierschutzverein „Katzfatz“ stellt das erste Tierheim für Streunerkatzen in Österreich. Auch von Kamelen bis zu Schildkröten, Kaninchen oder Meerschweinchen, in Niederösterreich gibt es viele Menschen, die sich ehrenamtlich und voll Leidenschaft um Tiere kümmern.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ organisiert in Schulen Workshops zum richtigen Umgang mit Hunden. Seit Oktober 2020 ist in Niederösterreich die Tierschutzhotline, eine Erstberatung in Tierschutzfragen, rund um die Uhr erreichbar. Und seit 2024 gibt es in Niederösterreich die Tierschutz-Taskforce, eine schnelle Eingreiftruppe. Sie wurde ins Leben gerufen, um „schwarze Schafe in der Tierhaltung“ zu finden und damit Tierleid gezielt und rasch zu verhindern. Zunehmend im Fokus ist zum Beispiel der illegale Welpenverkauf.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer