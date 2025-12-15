Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben sieben Pkw-Lenkerinnen und -Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11. Dezember 2025, im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, bei dem eine Pkw-Lenkerin getötet wurde. Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin wollte zwei vor ihr befindliche Pkw überholen und beschleunigte. Dabei kam sie ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 18-Jährigen. Die 18-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die 47-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückten vier der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und je einer auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, jeweils zwei im Burgenland und der Steiermark und einer in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen Überholen und in je einem Fall Vorrangverletzung und eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die vermutliche Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 14. Dezember 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 380 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 342 und 2023 385.