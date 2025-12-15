AICHELIN Group treibt Expansion in Asien voran: Grundsteinlegung für neuen Standort in Indien, neues Headquarter in China

Mödling (OTS) -

Die AICHELIN Group, einer der weltweit führenden Anbieter industrieller Wärmebehandlungslösungen, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie konsequent fort. Mit der Grundsteinlegung für den neuen Standort ihres Tochterunternehmens AICHELIN UNITHERM in Indien und dem Umzug in ein größeres Büro in China stärkt die Unternehmensgruppe ihre Präsenz in zwei ihrer dynamischsten Märkte.

Spatenstich für Hauptgebäude in Indien

In Talegaon, Pune, erfolgte kürzlich der Spatenstich für das neue Hauptgebäude von AICHELIN UNITHERM. Auf einer Grundstücksfläche von rund 11.500 Quadratmetern entsteht ein moderner Fertigungs- und Bürokomplex, der künftig sämtliche Produktionsaktivitäten unter einem Dach vereint. Die Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant. Der neue Standort umfasst eine Fertigungshalle von 6.500 Quadratmetern und 1.300 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Ebenen. Mit dem Umzug investiert AICHELIN UNITHERM in langfristige Stabilität, moderne Arbeitsbedingungen und verbesserte Infrastruktur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für industrielle Wärmebehandlung weltweit. Wir sehen daher enormes Potenzial für nachhaltiges Wachstum und technologische Innovation“ , sagt Christian Grosspointner, CEO der AICHELIN Group. „Mit unserem neuen Standort in Talegaon schaffen wir die Basis, um unseren Marktanteil weiter auszubauen, unsere Kundinnen und Kunden noch besser zu bedienen und ein modernes Arbeitsumfeld zu schaffen.“

AICHELIN UNITHERM fertigt in Indien sämtliche atmosphärische Ofentypen des Konzerns und beliefert Kunden aus der Automobilindustrie, der Wälzlagerfertigung sowie aus Lohnhärtereien. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen mit solidem jährlichem Wachstum zu einem Marktführer in Indien entwickelt. Die neue Anlage unterstützt die ambitionierten strategischen Ziele des Unternehmens, die Marktführerschaft in Indien zu festigen und den Umsatz weiter zu steigern. Darüber hinaus wird der Ausbau neuer Wärmebehandlungsbereiche wie z.B. Aluminium vorangetrieben und das Exportgeschäft weiter gestärkt. Zudem wird der Ausbau neuer Wärmebehandlungsbereiche – beginnend mit der Aluminium-Wärmebehandlung – vorangetrieben und das Exportgeschäft weiter gestärkt.

Vergrößerter Standort in Peking

Parallel zu den Investitionen in Indien setzt die AICHELIN Group auch in China einen wichtigen Schritt: Nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Präsenz mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ist das Unternehmen in ein neues, modernes Büro in der Future Science City im Pekinger Bezirk Changping gezogen. Der neue Standort mit 3.000 m² Bürofläche vereint Entwicklung, Vertrieb, Service und Schulung und ist damit ein zentraler Baustein der regionalen Wachstumsstrategie.

„China war für uns immer mehr als ein Absatzmarkt, es ist Partner für Entwicklung und Innovation“ , sagt CEO Christian Grosspointner. „Der neue Standort in Peking symbolisiert unsere langfristige Ausrichtung auf den chinesischen Markt und unser Commitment zu unserem engagierten Team vor Ort.“

Mit den aktuellen Projekten in Indien und China stärkt die AICHELIN Group ihre Position als international führender Anbieter intelligenter Wärmebehandlungslösungen. Die Investitionen sind Teil der langfristigen Strategie 2030, die auf nachhaltiges Wachstum, technologische Innovation und regionale Kundennähe setzt.