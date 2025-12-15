MCI Forschung sahnt Preise ab

Innsbruck (OTS) -

In diesem Jahr darf sich das MCI bei zwei prestigeträchtigen, wettbewerblich vergebenen Preisen der Wirtschaftskammer Tirol (WKT) gleich über vier Auszeichnungen freuen:

Zwei Projekte mit MCI-Bezug überzeugten beim Tiroler Innovationspreis 2025, während zwei MCI-Absolvent:innen mit dem WKT-Forschungspreis prämiert wurden.

Tiroler Innovationspreis 2025

Bei der feierlichen Verleihung des Tiroler Innovationspreises 2025 durch die Wirtschaftskammer Tirol und das Land Tirol wurden unter 50 Einreichungen drei Innovationen prämiert – zwei davon mit MCI-Bezug.

In der Kategorie „Technische Innovation“ wurde das Innsbrucker Unternehmen AV-Comparatives für seine Plattform CyberSecurity IoT mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die europaweit erste skalierbare Lösung zur automatisierten Sicherheitsbewertung vernetzter Geräte wurde mit dem MCI Josef Ressel Zentrum für Sicherheitsanalyse von IoT-Geräten unter der Leitung von Prof. Pascal Schöttle entwickelt. Die Lösung wurde zusätzlich für den „Staatspreis Innovation 2026“ nominiert.

In der Kategorie „Konzept mit Potenzial“ überzeugte das Start-up Healink, gegründet von MCI-Studierenden Helin Hussein, Matthias Hansen und Jannis Pohl (Studiengang Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie), mit dem Produkt LifeSense – einem intelligenten Wearable zur nicht-invasiven Blutzuckermessung mittels Nahinfrarot-Licht. Ziel ist es, Menschen weltweit eine schmerzfreie, kontinuierliche Gesundheitsüberwachung zu ermöglichen.

Forschungspreis der WK Tirol

Auch beim Forschungspreis der Wirtschaftskammer Tirol zeigte das MCI starke Präsenz: Gleich zwei der vier unter Einreichungen von FH Kufstein, Universität Innsbruck und MCI vergebenen Preise gingen an Absolvent:innen der Unternehmerischen Hochschule®. Die Auszeichnung würdigt wissenschaftliche Exzellenz, Innovationspotenzial und hohe Praxisrelevanz.

Sophia Gschoßmann (Entrepreneurship & Tourismus) wurde für ihre Masterarbeit zur Wahrnehmung und Realität von „Diversity, Equity & Inclusion“ am Arbeitsplatz ausgezeichnet. Luca Nohel (Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik) überzeugte mit seiner Arbeit zur Entwicklung und experimentellen Validierung eines numerischen Modells für Methanreformierungs-Katalysatoren.

Prof. Martin Pillei, Leitung Forschung & Entwicklung am MCI, erklärt: „Die Auszeichnungen sind ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Hochschule. Sie zeigen, wie eng wissenschaftliche Qualität und praxisorientierte Umsetzung am MCI miteinander verknüpft sind – sei es durch herausragende Abschlussarbeiten, innovative Start-ups unserer Studierenden oder die angewandte Forschung. Diese Erfolge stehen für die gelebte Innovationsfreude des MCI und unterstreichen, wie wichtig unsere praxisnahe Arbeit für den Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandort Tirol ist.“