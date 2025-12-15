  • 15.12.2025, 08:46:03
  • /
  • OTS0015

MCI Forschung sahnt Preise ab

Tiroler Innovationspreise der WKT gehen an IoT-Forschung und MedTech Start-up des MCI | Forschungspreise der WKT zeichnen MCI-Masterarbeiten aus

Die Gewinnerteams des Innovationspreises (l.) | Die Gewinner:innen des WKT Forschungspreises (r.) ©Die Fotografen
Innsbruck (OTS) - 

In diesem Jahr darf sich das MCI bei zwei prestigeträchtigen, wettbewerblich vergebenen Preisen der Wirtschaftskammer Tirol (WKT) gleich über vier Auszeichnungen freuen:

Zwei Projekte mit MCI-Bezug überzeugten beim Tiroler Innovationspreis 2025, während zwei MCI-Absolvent:innen mit dem WKT-Forschungspreis prämiert wurden.

Tiroler Innovationspreis 2025

Bei der feierlichen Verleihung des Tiroler Innovationspreises 2025 durch die Wirtschaftskammer Tirol und das Land Tirol wurden unter 50 Einreichungen drei Innovationen prämiert – zwei davon mit MCI-Bezug.

In der Kategorie „Technische Innovation“ wurde das Innsbrucker Unternehmen AV-Comparatives für seine Plattform CyberSecurity IoT mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die europaweit erste skalierbare Lösung zur automatisierten Sicherheitsbewertung vernetzter Geräte wurde mit dem MCI Josef Ressel Zentrum für Sicherheitsanalyse von IoT-Geräten unter der Leitung von Prof. Pascal Schöttle entwickelt. Die Lösung wurde zusätzlich für den „Staatspreis Innovation 2026“ nominiert.

In der Kategorie „Konzept mit Potenzial“ überzeugte das Start-up Healink, gegründet von MCI-Studierenden Helin Hussein, Matthias Hansen und Jannis Pohl (Studiengang Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie), mit dem Produkt LifeSense – einem intelligenten Wearable zur nicht-invasiven Blutzuckermessung mittels Nahinfrarot-Licht. Ziel ist es, Menschen weltweit eine schmerzfreie, kontinuierliche Gesundheitsüberwachung zu ermöglichen.

Forschungspreis der WK Tirol

Auch beim Forschungspreis der Wirtschaftskammer Tirol zeigte das MCI starke Präsenz: Gleich zwei der vier unter Einreichungen von FH Kufstein, Universität Innsbruck und MCI vergebenen Preise gingen an Absolvent:innen der Unternehmerischen Hochschule®. Die Auszeichnung würdigt wissenschaftliche Exzellenz, Innovationspotenzial und hohe Praxisrelevanz.

Sophia Gschoßmann (Entrepreneurship & Tourismus) wurde für ihre Masterarbeit zur Wahrnehmung und Realität von „Diversity, Equity & Inclusion“ am Arbeitsplatz ausgezeichnet. Luca Nohel (Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik) überzeugte mit seiner Arbeit zur Entwicklung und experimentellen Validierung eines numerischen Modells für Methanreformierungs-Katalysatoren.

Prof. Martin Pillei, Leitung Forschung & Entwicklung am MCI, erklärt: „Die Auszeichnungen sind ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Hochschule. Sie zeigen, wie eng wissenschaftliche Qualität und praxisorientierte Umsetzung am MCI miteinander verknüpft sind – sei es durch herausragende Abschlussarbeiten, innovative Start-ups unserer Studierenden oder die angewandte Forschung. Diese Erfolge stehen für die gelebte Innovationsfreude des MCI und unterstreichen, wie wichtig unsere praxisnahe Arbeit für den Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandort Tirol ist.“

Mehr Informationen & Fotos

Rückfragen & Kontakt

MCI Internationale Hochschule GmbH
Patricia Pichler, BA
Telefon: +43 512 2070-1527
E-Mail: presse@mci.edu
Website: https://www.mci.edu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | Z19

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright