Einbruchschutz während der Feiertage: Professionelle Technik statt improvisierter Lösungen

Die Adventszeit lockt viele in den Urlaub – und leider auch Einbrecher. Mit der früh einsetzenden Dunkelheit beginnt ihre Hochsaison: Sie nutzen unbewohnte Immobilien und schlecht gesicherte Fenster, Türen als leichte Ziele. Wiens Sicherheitsexperten bieten daher einen besonderen Service für alle, die während der Feiertage länger abwesend sind und ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen möchten.

Schutzmaßnahmen für zuhause

„Wer in der Weihnachtszeit verreist oder längere Zeit abwesend ist, sollte seine Immobilie frühzeitig gegen Einbrüche absichern“, empfiehlt Christian Adamovic, Innungsmeister der Wiener Metalltechnik: „Unsere Wiener Sicherheitstechniker und spezialisierte Sicherheitsunternehmen bieten maßgeschneiderte Lösungen, um Einbrüche zu verhindern – besonders in den dunklen Wintermonaten. Verlassen Sie sich nicht auf DIY-Maßnahmen. Nur professionelle Sicherheitstechniker gewährleisten den wirksamsten Schutz Ihres Eigentums.“

Sekunden entscheiden: Warum ungeschützte Häuser besonders gefährdet sind

„In wenigen Sekunden kann ein unzureichend gesichertes Fenster oder eine schlecht gesicherte Tür überwunden sein“, warnt Christian Adamovic, Innungsmeister der Wiener Metalltechnik. Während Standardzylinder oft mit wenigen Handgriffen geöffnet werden können, verlängert zertifizierte Sicherheitstechnik den Widerstand deutlich – und schreckt viele Täter bereits im Vorfeld ab. „Ein durchschnittlicher Einbruch dauert wenige Minuten. Wann der Eindringling Erfolg hat, entscheiden Sekunden“, betont Adamovic. Je kürzer diese Zeitspanne, desto attraktiver ist das Objekt für Kriminelle.

Frühzeitig absichern: Professionelle Technik statt improvisierter Lösungen

Wer in der Advent- und Ferienzeit seine Wohnung oder sein Haus verlässt, sollte das Risiko nicht unterschätzen. „Gelegenheit macht Diebe – und schlecht gesicherte Häuser sind Einladungen“, sagt Adamovic. Er empfiehlt deshalb, rechtzeitig professionelle Unterstützung einzuholen. Fachfirmen und Wiener Sicherheitstechniker bieten abgestimmte Lösungen für Türen, Fenster und alle potenziellen Schwachstellen. „Verlassen Sie sich nicht auf DIY-Maßnahmen. Nur geprüfte Sicherheitstechnik und fachgerechte Montage gewährleisten effektiven Schutz“, so Adamovic.

Mehr Zeit für mehr Sicherheit: Qualitätsschlösser und Normprüfungen wirken

Mechanische Sicherheitsschlösser nach Ö-Norm bieten entscheidende Vorteile: Sie widerstehen Aufbohren, Aufhebeln oder Manipulationen deutlich länger. „Hochwertige Schlösser und geprüfte Zylinder erhöhen die Widerstandsfähigkeit erheblich – oft um mehrere Minuten“, erklärt Adamovic. Diese zusätzliche Zeit ist für Täter ein großes Risiko, da sie schnellen Erfolg brauchen. Zusätzlich sollten leicht zugängliche Fenster mit innenliegenden Gittern gesichert, Rollläden mit Sperrstiften verstärkt und übersehene Zugänge wie Dachluken geschützt werden. „Alle Einstiegspunkte müssen gleichwertig abgesichert sein – das entscheidet über den Erfolg eines Einbruchsversuchs“, betont der Innungsmeister.

Service für Abwesende: Sicherheits-Check für die Feiertage

Für alle, die über die Feiertage verreisen, bieten Wiener Sicherheitstechniker außerdem einen speziellen Sicherheits-Check an. Dabei überprüfen Experten vor Ort alle relevanten Zugänge und empfehlen passende Maßnahmen – von mechanischer Sicherung bis zur Alarmanlage. Adamovic fasst zusammen: „Wer sichtbar und professionell absichert, ist für viele Einbrecher kein Ziel mehr.“

Vor Abzocke schützen, Fachmann im Aufsperrdienst finden

In der hektischen Weihnachtszeit kann es auch schnell einmal passieren, dass man sich aussperrt. Doch gerade an den Feiertagen häufen sich auch Fälle, in denen Abzocker versuchen, mit überhöhten Preisen und unprofessionellen Leistungen zu profitieren. Die Fachgruppe der Wiener Metalltechnik hat daher die Hotline 0 590 900-55 99 eingerichtet, um dort Hilfe bei der Wahl eines vertrauenswürdigen Dienstleisters zu erhalten. Auf der Website www.meinaufsperrdienst.at gibt es außerdem eine Liste geprüfter Aufsperrdienste.

Über die Wiener Metalltechniker

Die Wiener Fachgruppe der Metalltechnik umfasst rund 1000 Mitglieder, die eng mit branchenrelevanten Organisationen vernetzt sind. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, frühzeitig auf neue Sicherheitstrends zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Den Sicherheitstechniker seines Vertrauens findet man im Firmen A bis Z der Wirtschaftskammer für Einbruchsschutz und Objektsicherung sowie über die Webpage vom KEO, Kuratorium für Einbruchsschutz und Objektsicherung. Alle Infos rund um das Thema Sicherheit gibt es auch beim jährlichen Wiener Sicherheitstag https://www.sicherheitstag.com/