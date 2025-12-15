REMINDER – Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag am 16. Dezember 2025

Wien (OTS) -

Beim Österreichischen Impftag 2026 steht die erneute Zunahme von Infektionskrankheiten im Mittelpunkt, die durch Impfprogramme bereits stark zurückgedrängt waren. Sinkende Impfakzeptanz in Teilen der Bevölkerung führt dazu, dass Erkrankungen wie Masern oder Keuchhusten wieder häufiger auftreten. Fachleute betonen daher die Bedeutung neuer Aufklärung und eines besseren Verständnisses für den langfristigen Nutzen von Impfungen. Beispiele wie die Pneumokokken-Impfung zeigen, dass hohe Durchimpfungsraten Erkrankungen wirksam reduzieren. In Kooperation von MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK), Österreichischer Apothekerkammer (ÖAK) und der Österreichischen Akademie der Ärzte wird der Österreichische Impftag am 17. Jänner 2026 wieder als hybride Fachtagung im Austria Center Vienna stattfinden.

