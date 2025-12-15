- 15.12.2025, 08:23:32
REMINDER – Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag am 16. Dezember 2025
Beim Österreichischen Impftag 2026 steht die erneute Zunahme von Infektionskrankheiten im Mittelpunkt, die durch Impfprogramme bereits stark zurückgedrängt waren. Sinkende Impfakzeptanz in Teilen der Bevölkerung führt dazu, dass Erkrankungen wie Masern oder Keuchhusten wieder häufiger auftreten. Fachleute betonen daher die Bedeutung neuer Aufklärung und eines besseren Verständnisses für den langfristigen Nutzen von Impfungen. Beispiele wie die Pneumokokken-Impfung zeigen, dass hohe Durchimpfungsraten Erkrankungen wirksam reduzieren. In Kooperation von MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK), Österreichischer Apothekerkammer (ÖAK) und der Österreichischen Akademie der Ärzte wird der Österreichische Impftag am 17. Jänner 2026 wieder als hybride Fachtagung im Austria Center Vienna stattfinden.
Am Dienstag, 16. Dezember 2025, findet dazu um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.
Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien
Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01, Spitalgasse 23, 1090 Wien
Ihre Ansprechpartner:innen sind:
Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien
Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer
Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer
Um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at wird ersucht.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Johannes Angerer
Medizinische Universität Wien
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Spitalgasse 23
1090 Wien
Tel.: +43 1 40 160 - 11 502
presse@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at
Mag a. Sophie Niedenzu, MSc
Österreichische Ärztekammer
stv. Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 01/ 51406–3316
E-Mail: s.niedenzu@aerztekammer.at
Weihburggasse 10-12, 1010 Wien
www.aerztekammer.at
Mag a. Barbara Pertl
Österreichische Apothekerkammer
Kommunikation
Tel.: 01/ 404 14-601
E-Mail: barbara.pertl@apothekerkammer.at
Spitalgasse 31, 1090 Wien
www.apothekerkammer.at
Mag. Simon Huber
Österreichische Akademie der Ärzte GmbH
Leitung Fortbildung & E-Learning | Prokurist
Tel.: 01/ 512 63 83-22
E-Mail: s.huber@arztakademie.at
Walcherstraße 11/23, 1020 Wien
www.arztakademie.at
