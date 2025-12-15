Erfolgreiche Zusammenarbeit mit BURGER KING® – weitere Projekte folgen

Wien (OTS) -

Die APHELION Baumanagement GmbH konnte in diesem Jahr einen besonders prominenten Kunden betreuen: die The Eatery Group GmbH, welche in Österreich die Franchiserechte für BURGER KING® hält. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde eine bestehende Filiale in Korneuburg umfassend modernisiert und auf den neuesten Markenstandard gebracht.

Der Gastraum wurde vollständig neu möbliert und erhielt ein frisches, modernes Design, das den aktuellen Corporate-Look von BURGER KING® widerspiegelt. Auch die Fassade wurde optisch aufgewertet und mit einer neuen Farbgestaltung versehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Zusätzlich gab es euch Neuerungen beim Drive-IN-System, um die Abläufe für Kundinnen und Kunden noch effizienter zu gestalten. „Der Umbau der BURGER KING®-Filiale während des laufenden Betriebs war eine besondere Herausforderung, die wir dank präziser Planung und enger Abstimmung mit unserem Kunden erfolgreich gemeistert haben“, betont Geschäftsführer Markus Malina und ergänzt: „Diese Erfahrung werden wir auch bei den kommenden Filialen einbringen.“

„Die Zusammenarbeit mit einem internationalen Unternehmen wie BURGER KING® bestätigt unsere Kompetenz im Bereich bautechnischer Dienstleistungen und stärkt unsere Position als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Projekte“, betont Co-Geschäftsführer Stephan Hochleitner.



Über die APHELION Baumanagement GmbH

APHELION ist spezialisiert auf bautechnische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und gewährleistet eine umfassende Betreuung der ihr anvertrauten Immobilien. Mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten der Bereiche Bauingenieurwesen und Immobilienwirtschaft setzt das Unternehmen anspruchsvolle Projekte termingerecht und in erstklassiger Qualität um. Die langjährige Expertise und das Engagement für innovative Lösungen machen APHELION zu einem verlässlichen Partner für komplexe Bauvorhaben – von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Besuchen Sie uns auch unter https://www.aphelion-bm.com/ oder LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aphelion-baumanagement