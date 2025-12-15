Digitaloffensive Österreich (DOÖ) begrüßt Regierungsvorhaben zur Effizienzsteigerung im Bundesdienst

Wien (OTS) -

Die Digitaloffensive Österreich (DOÖ) begrüßt das im aktuellen Umlaufbeschluss vorgelegte Vorhaben der Bundesregierung zur „Effizienzsteigerung und Objektivierung im Bundesdienst“. Das Reformpaket setzt aus Sicht der Digitalbranche einen wichtigen Impuls für den verstärkten und strategischen Einsatz digitaler Technologien und moderner Instrumente, um den Bundesdienst zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Die Bundesregierung unterstreicht mit dem Vorhaben die zentrale Rolle von Digitalisierung, Prozessoptimierung und modernen Technologien als wesentliche Hebel für Effizienz, Qualität und Bürgernähe in der Verwaltung. Der gezielte Einsatz digitaler Lösungen trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Beschäftigte zu unterstützen und öffentliche Leistungen nachhaltig zu stärken.

„Für die Digitalbranche ist klar, dass der konsequente Einsatz moderner Digitalisierungslösungen ein entscheidender Faktor ist, um die Verwaltung langfristig leistungsfähig und effizient aufzustellen“, betont die DOÖ. Besonders begrüßt wird, dass im Rahmen des Reformvorhabens ein Anteil von bis zu 20 Prozent für Digitalisierungsmaßnahmen vorgesehen ist. Dieses gezielte Budget für Digitalisierung setzt ein starkes Signal für den konsequenten Einsatz moderner Technologien und schafft die notwendige Grundlage für wirksame Effizienzsteigerungen im Bundesdienst.

Positiv bewertet die Digitaloffensive Österreich zudem, dass technologische Innovationen – von digital unterstützten Verwaltungsprozessen bis hin zu modernen, transparenten und objektivierten Personalverfahren – eine zentrale Rolle im Reformvorhaben einnehmen. „Eine digitale, effiziente und transparente Verwaltung ist ein wesentlicher Standortfaktor für Österreich. Die vorgesehenen Maßnahmen leisten hierzu einen wichtigen Beitrag“, so die DOÖ.

Die 26 Unternehmen der Digitaloffensive Österreich bieten ihre Unterstützung bei der Umsetzung der vorgesehenen Digitalisierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen an. „Unsere Mitgliedsunternehmen bringen umfassende Expertise, technologisches Know-how und praxiserprobte Lösungen ein. Eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Dienst und Digitalwirtschaft ist ein zentrales Element für den nachhaltigen Erfolg der Reformen“, betont die DOÖ.

Abschließend sieht die Digitaloffensive Österreich in dem Vorhaben einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen, leistungsfähigen und zukunftsorientierten Verwaltung: „Mit diesem Reformpaket wird ein zentraler Schritt gesetzt, um den Bundesdienst effizienter, moderner und nachhaltig weiterzuentwickeln. Wir begrüßen diesen Weg ausdrücklich.“

Über die Digitaloffensive Österreich

Die DIGITALOFFENSIVE ÖSTERREICH ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich. Sie steht im kontinuierlichen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und setzt sich dafür ein, Österreich als digitalen Standort nachhaltig zu stärken und die Digitalisierung aktiv voranzubringen.