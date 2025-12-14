- 14.12.2025, 17:10:32
- /
- OTS0023
AVISO: Montag 10.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien: "Die Fassade der Roten Wohnbaupolitik bröckelt"
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
FPÖ Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner
Thema: „Die Fassade der Roten Wohnbaupolitik bröckelt - Versäumnisse der vergangenen Jahre kommen nun an die Oberfläche“
Wann: Montag, 15. Dezember 2025, 10.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW