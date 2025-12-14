AVISO: Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn

Wien (OTS) -

Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festakts findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl statt.

Wann: 16. Dezember 2025, 9:40 Uhr

Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, Wien 1130

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms8253bd