- 14.12.2025, 11:37:32
- /
- OTS0018
AVISO: Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn
Festakt und Pressestatement am 16. Dezember 2025 um 9:40 Uhr mit Innenminister Karner und Landespolizeipräsident Pürstl
Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festakts findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl statt.
Wann: 16. Dezember 2025, 9:40 Uhr
Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, Wien 1130
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms8253bd
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN