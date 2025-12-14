Mahnwache „Für Jenni“ am 14.12. für Jennifer Scharinger und für alle Opfer von Femiziden - Heldenplatz, Erzherzog-Karl-Denkmal um 16 Uhr

Wien (OTS) -

Jennifer Scharinger war vor acht Jahren aus ihrer Wohnung in Wien verschwunden. Von Anfang an unter Verdacht war ihr damaliger Freund. Er gestand nun die Tat. Nach 8 Jahren Ungewissheit, kann Jennis Familie endlich anfangen, zu trauern.

Diesen Sonntag findet die Mahnwache „Für Jenni“ um 16 Uhr am Heldenplatz statt, um Jennifer Scharinger und alle Opfer von Femiziden zu gedenken. Die Veranstaltung wird unter anderem von Musik von OSKA und doppelfinger, Redebeiträgen von Rosa Logar (Gründerin des ersten Frauenhauses Österreich) und Klaudia Frieben (Vorsitzende Österreichischer Frauenring), sowie einem Lichtermeer begleitet. Wir wollen den Opfern und ihren Familien Respekt zeigen und ein sichtbares Zeichen gegen Femizide setzen. Für Jenni. Für alle Frauen in Österreich, die durch Femizid ihr Leben verloren haben.



“Jenni, wir können dich endlich beerdigen. Jenni, du kommst endlich nachhause. Jenni, dein Leben war kostbar. Du wirst nie vergessen werden. Wir vermissen dich.” OSKA