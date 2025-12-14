Österreichischer Dokumentarfilm in offizieller Festivalauswahl beim "Oscar der Sportfilme" in Palermo

Wien (OTS) -

Der österreichische Dokumentarfilm „Le Mans, Racing Beyond Limits“ von Regisseurin Elena Rosberg (Produktion: Interzona Films) wurde in die offizielle Auswahl des 45. Paladino d’Oro Sport Film Festivals in Palermo aufgenommen. Der Film war der einzige österreichische Beitrag des Festivals.

Die Preisverleihung fand im Teatro Politeama Garibaldi in Palermo statt. Das Festival gilt als eines der renommiertesten internationalen Sportfilmfestivals und wird häufig als „Oscar der Sportfilme“ bezeichnet. Jährlich werden Produktionen aus mehr als 40 Nationen gezeigt.

„Le Mans, Racing Beyond Limits“ war in den Kategorien Bester Motorsportfilm 2025 und Bester Schnitt 2025 nominiert. Der Dokumentarfilm begleitet Teilnehmende der European Motorcycle Championship for Riders with Disabilities auf der Rennstrecke von Le Mans in Frankreich.