ÖAMTC: Staus Dienstagabend am Ring wegen Demo

In der Zeit von 17:30 bis 18:30 Uhr wird Dienstagabend, 16. Dezember, der Ring ab der Oper bzw. ab dem Schwarzenbergplatz zeitweilig wegen der Demo “Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau” gesperrt werden. Der ÖAMTC befürchtet Staus auf dem Ring ab Wollzeile, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf Getreidemarkt und Museumsplatz und auf Linke und Rechte Wienzeile und empfiehlt, großräumig auszuweichen.