  • 14.12.2025, 10:58:32
  • /
  • OTS0015

ÖAMTC: Staus Dienstagabend am Ring wegen Demo

Ring zeitweilig gesperrt, Stillstand auf Zweierlinie und Linke Wienzeile

Wien (OTS) - 

In der Zeit von 17:30 bis 18:30 Uhr wird Dienstagabend, 16. Dezember, der Ring ab der Oper bzw. ab dem Schwarzenbergplatz zeitweilig wegen der Demo “Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau” gesperrt werden. Der ÖAMTC befürchtet Staus auf dem Ring ab Wollzeile, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf Getreidemarkt und Museumsplatz und auf Linke und Rechte Wienzeile und empfiehlt, großräumig auszuweichen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright