1,5 km lange Radachse Rinnböckstraße/Rennweg ist fertig!

Wien (OTS) -

Es geht weiter mit den good news für Wiens Radler*innen: Zu den neuen Fahrradstraßen in Seeböckgasse/Geblergasse und Auhofstraße, die in den letzten Tagen eröffnet wurden, gesellt sich nun die neue Radverbindung entlang von Rinnböckstraße und Rennweg. Mit der Fertigstellung der klimafitten Radachse durch den 11. und 3. Bezirk wurde ein lang ersehnter Lückenschluss im Hauptradnetz vollzogen.

„Es freut mich, dass dieser Tage noch so viele Radwegeprojekte fertig werden, so auch hier in Simmering. Die neue Verbindung schafft eine sichere und direkte Anbindung vom Zentrum Simmerings in den 3. Bezirk und weiter in die Innere Stadt. Auf rund 1,5 km Länge sind ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg sowie eine verkehrsberuhigte Fahrradstraße entstanden, wo es sich ab sofort sicher und komfortabel radeln lässt. Wie immer haben wir entlang der Route auch für zusätzliche Begrünung gesorgt, u.a. mit insgesamt 19 neuen Bäumen und 800 qm zusätzlichen Grünflächen!“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Auch der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont: „Die neue Radachse ist ein großer Gewinn für die Bewohner*innen in der Umgebung: weniger Durchzugsverkehr, mehr Grün und sichere Wege für alle, die in dem Grätzel leben. Damit setzen wir einen weiteren Schritt, um unseren Bezirk zukunftsfit zu machen und die Lebensqualität spürbar zu erhöhen.“

Zwei-Richtungs-Radwege und Fahrradstraße sorgen für Fahrkomfort

Parallel zur Simmeringer Hauptstraße verläuft die Rinnböckstraße. Diese war bisher vom KFZ-Verkehr dominiert und nicht auf den Radverkehr ausgelegt. Nun wurde sie zu einer begrünten, verkehrsberuhigten Radachse umgestaltet, die vom 11. in den 3. Bezirk führt. Von der Kopalgasse bis zur Schneidergasse wurde die Rinnböckstraße zur Fahrradstraße umgestaltet. Ab der Schneidergasse geht es auf einem bis zu 3 m breiten, komfortablen Zwei-Richtungs-Radweg bis zum Rennweg. Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ wurden entlang dieser Strecke über 800 Quadratmeter Grünflächen entsiegelt, die mit Staudenbeeten bepflanzt wurden. Zwölf neu gepflanzte Bäume und elf Hochstammsträucher verbessern das Mikroklima des Grätzls nachhaltig.

Als Weiterführung der Radachse wurde in Richtung stadteinwärts am Rennweg ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Grasbergergasse errichtet und so eine Verbindung mit dem Radwegenetz des 3. Bezirks hergestellt. Entlang des Radwegs wurde auch ein Grünstreifen errichtet, der mit sieben Bäumen bepflanzt wurde. Insgesamt kommen im 3. und im 11. Bezirk somit fast 1,5 Kilometer an hochwertiger Radinfrastruktur dazu, die von 19 neuen Bäumen gesäumt werden.

„Die neue Radinfrastruktur ist ein großer Schritt für Verkehrssicherheit und Erreichbarkeit der Schulen, besonders des in Bau befindlichen neuen Gymnasiums im Village im 3. und der HTL Leberstraße. Gemeinsam mit der geplanten Umgestaltung der Landstraßer Hauptstraße bieten wir unseren Bürger*innen somit bald eine sichere Radverbindung von Simmering in´s Herz des 3. Bezirkes!“, betont auch Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher im 3. Bezirk.

Mehr Sicherheit für alle

Um die neue Fahrradstraße in der Rinnböckstraße erkennbar zu machen, wurden große Rad-Symbole auf der Fahrbahn angebracht. Zusätzliche Fahrradbügel und Stellflächen für Scooter entlang der Strecke erhöhen die Attraktivität der Rinnböckstraße als Radroute. An mehreren Kreuzungsbereichen wurden Gehsteigvorziehungen errichtet, um die Sichtbeziehungen für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu verbessern und damit die Sicherheit an Kreuzungen zu erhöhen. Zusätzlich verkürzt sich der Querungsweg über die Straße. Darüber hinaus laden neue Sitzbänke entlang der Radstraße Anrainer*innen und Radler*innen zum Verweilen unter den Bäumen ein. Für erfrischende Trinkpausen an sommerlichen Tagen sorgen drei neue Trinkhydranten.

NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner: "Die lang ersehnte sichere und attraktive Radroute parallel zur Simmeringer Hauptstraße ist da! So wird das Radfahren für viele Simmeringer*innen eine echte Alternative für den Weg zur Arbeit, in die Schule oder in der Freizeit. Damit schaffen wir echte Wahlfreiheit in der Mobilität und machen Wien Stück für Stück klimafitter und lebenswerter.“

Verkehrsberuhigung im Grätzl

Um die Zwei-Richtungs-Radwege und die Fahrradstraße umsetzen zu können, wurde die Verkehrsorganisation angepasst: Einzelne Abschnitte der Rinnböckstraße werden als Einbahn geführt, die Durchfahrt ist nun an mehreren Kreuzungen für den motorisierten Verkehr unterbrochen. Dadurch wird der Durchzugsverkehr deutlich reduziert und das Wohngebiet spürbar verkehrsberuhigt. Auf der Fahrradstraße haben Radfahrende Vorrang, der KFZ-Verkehr darf nur zufahren oder queren, nicht aber durchfahren.

Simmering wird klimafit

In der ganzen Stadt laufen aktuell zahlreiche Begrünungs- und Entsiegelungsprojekte, so auch im 11. Bezirk. Der Svetelsky-Platz verwandelte sich 2024 von einem Hitze-Hot-Spot in eine Grünoase – 19 neue Bäume und großflächige Entsiegelungen verbessern dort spürbar das Mikroklima. Mit Projekten wie der Neugestaltung des Enkplatzes zu einem klimafitten Grätzlzentrum und der bevorstehenden Umgestaltung der Simmeringer Hauptstraße in einen begrünten Straßenzug zeigt sich: In Simmering steckt enormes Potenzial, das nur darauf wartet, sich entfalten zu können.

Wiens große Radwegoffensive läuft

Die große Wiener Radwegoffensive läuft auf Hochtouren! Die rot-pinke Stadtregierung hat bislang über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt. Mehr als 50 km Radinfrastruktur wurden zudem im Bezirksnetz bereits realisiert. Die intensiven Anstrengungen machen sich bezahlt: Die Zahl der Radler*innen nimmt stetig zu. So ist der Anteil der Wege, die per Rad zurückgelegt werden, im Jahr 2024 auf 11 % gestiegen (im Jahr 2019 waren es 7 %), wie die Modalsplit-Erhebung 2024 zeigt. Auch für 2026 stehen etliche Projekte und wichtige Lückenschlüsse am Programm.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at

