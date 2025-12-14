  • 14.12.2025, 09:55:32
FPÖ - Resch: U2/U5 außer Kontrolle – Intransparenz von Kosten bis zu Schäden

Kontrollverlust und Verschleierung

Wien (OTS) - 

Neue Berichte zeigen: Die Probleme bei U2/U5 sind kein Einzelfall. Neben der Pilgramgasse werden nun auch Schäden im Bereich der Zweierlinie bekannt – von Rissen bis zu Mauerschäden.

„Das ist Kontrollverlust. Und gleichzeitig läuft dieses Projekt extrem intransparent: Von Schäden über den Zeitplan bis hin zu den Kosten wird alles klein geredet oder gar nicht offengelegt“, sagt FPÖ Wien-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch.

Besonders bedenklich: „Selbst im Gemeinderat werden unsere Anfragen zum Projekt gar nicht, kaum oder ausweichend beantwortet. Statt klarer Zahlen gibt es PR-Sätze. Das wirkt, als wolle man Probleme verschleiern. Das ist untragbar.“

„Wir erleben gerade live, wie sich dieses Projekt zum größten Bauskandal der Zweiten Republik entwickelt“, befürchtet Resch und fordert Stadträtin Sima auf, endlich Verantwortung zu übernehmen: vollständige Offenlegung aller Schadensmeldungen, verbindliche Sicherheitsmaßnahmen, rasche Schadensbehebung und volle Schadloshaltung von Mietern und Eigentümern. Zudem braucht es klare Angaben zu Zeitplan und Gesamtkosten.

„Dieses Projekt braucht endlich Kontrolle, Klarheit und Verantwortung – jetzt“, so Resch abschließend.

