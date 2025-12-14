Wels zur „European City of Christmas 2026“ offiziell gekrönt!

Vilnius (OTS) -

Die oberösterreichische Stadt Wels wurde nun offiziell vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Die feierliche Preisverleihung fand am 13. Dezember in Vilnius, Litauen, statt. Eine siebenköpfige Delegation aus Wels, angeführt von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Stadtrat Dr. Martin Oberndorfer und Peter Jungreithmair, Geschäftsführer der Wels Marketing & Touristik GmbH und Gesellschafter der Welser Christkind GmbH, nahm die Auszeichnung entgegen.

Auf dem Hauptplatz in Vilnius wurde die Zeremonie gefeiert, bei der Wels neben Barcelona (Spanien) und Kirkop (Malta) ausgezeichnet wurde. Mit dieser Ehrung wird Wels 2026 zur europäischen Weihnachts- und Christkindlstadt, und die Welser Weihnachtswelt erhält internationale Anerkennung.

Europaweite Würdigung für Wels

Seit 2017 zeichnet das Christmas Cities Network die schönsten und bedeutendsten Weihnachtsmärkte Europas aus. Die internationale Jury unter dem Vorsitz von Dr. Danuta Hübner (ehem. EU-Kommissarin, Mitglied des Europäischen Parlaments, ehemalige EU-Ministerin Polen) übergab den Preis stellvertretend Bgm. Dr. Andreas Rabl und der Delegation aus Wels. Die siebenköpfige Delegation übernahm als Vertreter für alle Mitwirkenden der Welser Weihnachtswelt – von Mitarbeitern der Wels Marketing & Touristik GmbH, des Tourismusverbandes, der Welser Christkind GmbH, der Stadt Wels bis hin zu den vielen Partnern, der Lichtmonteure, Punschverkäufer, Schülern, Chören, Musiker bis hin zum Straßenkehrer die Ehrung.

Eine besondere Reise und große Wertschätzung

Die Reise nach Vilnius symbolisiert nicht nur die Feier des Erfolgs, sondern auch die Anerkennung der langjährigen Arbeit und Vision hinter der Welser Weihnachtswelt. Mit der Auszeichnung European City of Christmas 2026 erstrahlt Wels nun international als europäische Weihnachtsstadt.

Mit Wels wurde auch erstmals eine deutschsprachige Stadt ausgezeichnet. Die Jury würdigte Städte und deren Weihnachtsmärkte die sich im Gesamtkonzept durch herausragende Weihnachtsprojekte, kulturelle Aktivitäten, intensive Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, nachhaltiges Engagement sowie den Erhalt von Tradition und festlicher Atmosphäre auszeichnen.