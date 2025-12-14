Klima-Show: 7A des GRG 23 siegt im Klima-Quiz auf W24

Wien (OTS) -

Wissensduelle, Teamgeist und jede Menge Klima-Know-how: Die „Klima-Show 2025 – Wien macht gutes Klima“ brachte auch heuer wieder motivierte Schüler*innen aus ganz Wien im 48er-Tandler zusammen und rückte eines der wichtigsten Zukunftsthemen in den Fokus: die Kreislaufwirtschaft. Nach intensiven Vorrunden und einem packenden Finale konnte die 7A des GRG 23 in der Anton Baumgartner Straße das Rennen für sich entscheiden und als Siegerklasse der diesjährigen Klima-Show hervorgehen.

„Das Klima-Wissen der Schülerinnen und Schüler ist beeindruckend – es zeigt, wie sehr sie das Thema Klimaschutz beschäftigt und wie sehr sie selbst etwas bewirken möchten: Das macht Mut für die Zukunft. Ich gratuliere der Gewinnerklasse!“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Teamgeist trifft Klima-Know-how: Die 7A des GRG 23 setzte sich durch

Die Klima-Show ist ein speziell entwickeltes Quizformat, in dem Schüler*innen ihr Klimawissen in mehreren Runden unter Beweis stellen. Drei Wiener Schulklassen – die HTL Wien West, das BRG 21 sowie das GRG 23 – traten heuer gegeneinander an. In der Vorrunde nahmen jeweils zwei Kandidat*innen je Klasse auf dem „Hot Seat“ Platz und stellten sich anspruchsvollen Fragen rund um Klimaschutz, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft. Die beiden punktestärksten Teams zogen ins große Finale ein, wo Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky die Gewinnerfragen stellte. Am Ende setzte sich die 7A des GRG 23 mit starken Antworten, viel Teamgeist und beeindruckendem Fachwissen durch. Als Hauptpreis erhielt die Siegerklasse einen gemeinsamen Besuch bei „Das Phantom der Oper“ im Raimund Theater, für Platz 2 und 3 gab es Gutscheine für die 48er-Escape-Rooms im House of Mist und für den 48er-Tandler.

Kreislaufwirtschaft als Schwerpunkt 2025

Die diesjährige Klima-Tour der Stadt Wien widmete sich ganz der Kreislaufwirtschaft – ein Themenfeld, das von Ressourcenschonung über Reparieren und Wiederverwenden bis hin zu intelligenten Stoffkreisläufen reicht. Diese Inhalte flossen auch in die Showfragen ein und zeigten: Junge Menschen setzen sich intensiv mit klimarelevanten Fragen auseinander und bringen ein beeindruckendes Verständnis für klimarelevante Zusammenhänge mit.

Das ist die Wiener Klima-Tour

Bei der Wiener Klima-Tour ist eine Flotte von acht E-Lastenrädern seit 2022 in der ganzen Stadt unterwegs: Die Themen der einzelnen Räder umfassen die unterschiedlichsten Lebensbereiche – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft sowie dem Pilz-Rad, das für Klimabildung steht. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der in der Stadt den Weg zur Klimaneutralität vorgibt.

Jedes Themenrad ist ein multifunktionaler Informationsträger, neben Tipps und Anregungen für Klimaschutz im Alltag, gibt es Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Darüber hinaus kann man Fragen an Stadt-Expert*innen stellen und sich über die großen Zusammenhänge der Klimakrise und die Aktivitäten der Stadt informieren. Die Klima-Tour ist in der warmen Jahreszeit in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und Veranstaltungen.

Alle Infos: www.wien.gv.at/klimatour

