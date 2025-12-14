Lehrlinge der Landesberufsschule St. Pölten zur praxisnahen Ausbildung in der Amtsdruckerei im Landhaus

St. Pölten (OTS) -

Die Änderung der Ausbildungsordnung Buchbindetechnik und Postpresstechnologie mit Schwerpunkt Buchbinderin und Buchbinder im Jahr 2020 hat die Anforderungen an den bisherigen Lehrberuf wesentlich erweitert. Damit verbunden waren umfassende Anpassungen im Lehrplan notwendig, die insbesondere den Bereich der praktischen Ausbildung an den Postpressmaschinen umfasste.

Um den für das Berufsbild notwendigen Anforderungen gerecht zu werden, absolvieren seit September 2021 verschiedene Lehrgänge der Landesberufsschule (LBS) St. Pölten regelmäßig Praxiseinheiten in der Amtsdruckerei im Landhaus St. Pölten. Einmal pro Woche – insgesamt etwa sechs bis acht Mal pro Turnus – arbeiten die Lehrlinge direkt im laufenden Produktionsbetrieb mit. Sie erlernen die für das Berufsbild erforderlichen Maschinen, darunter Schneidemaschine, Sammelhefter, Klebebinder sowie Rill- und Perforiermaschinen, und erhalten eine fundierte, realitätsnahe Ausbildung.

„In der Amtsdruckerei arbeiten langjährige, versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genau wissen, worauf es in diesem Beruf ankommt. Die praxisnahe Ausbildung im Echtbetrieb der Amtsdruckerei bereitet die Lehrlinge optimal auf ihren Lehrabschluss und ihre weitere berufliche Zukunft vor. Die Zusammenarbeit zwischen Landesberufsschule und Landesdienst zeigt, wie gut eine partnerschaftliche Kooperation funktionieren kann – und sie stärkt zugleich unsere heimische Wirtschaft. Ein echter Gewinn für alle Beteiligten und ein Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.

„Praxiseinheiten in den Betrieben geben Schülerinnen und Schülern der Landesberufsschulen wertvolle Einblicke ins echte Arbeitsleben und lassen sie Erfahrung sammeln, die kein Unterricht ersetzen kann. Dass das duale Ausbildungssystem in Niederösterreich dabei so reibungslos zusammenspielt, zeigt seine besondere Stärke für die Fachkräfte von morgen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Wir bedanken uns herzlich bei der Amtsdruckerei für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Durch Ihre Unterstützung erhalten unsere Lehrlinge - Buchbindetechnik-Postpresstechnologie mit den Schwerpunkten Postpresstechnologen / Buchbinderin-Buchbinder / Buchfertigungstechniker - an der Landesberufsschule St. Pölten eine praxisnahe und hochwertige Ausbildung. Diese Kooperation ist ein wichtiger Beitrag zur Fachkräfteentwicklung und zur Zukunft unseres Handwerks. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Verlässlichkeit“, betont Susanne Zuser, Direktorin der Landesberufsschule St. Pölten.

Seit 2024 wird auch die Lehrabschlussprüfung für den Beruf Buchbindetechnik und Postpresstechnologie in der Amtsdruckerei abgelegt – jeweils an Samstagen, um den laufenden Betrieb nicht zu stören. Den Prüflingen steht damit eine moderne technische Umgebung zur Verfügung, die eine realitätsnahe Beurteilung ihrer praktischen Kenntnisse ermöglicht.

Wie gut die Kooperation funktioniert, zeigte sich insbesondere nach dem Hochwasser im September 2024. Die LBS St. Pölten wurde durch das Hochwasser stark beeinträchtigt, wodurch der Lehrbetrieb teilweise eingeschränkt war. „Auch hier haben wir als Land unterstützt. Während der Sanierungsphase von Februar bis Oktober 2025 waren zusätzlich die Lehrlinge des Lehrberufs Drucktechnik in der Amtsdruckerei untergebracht und haben dort ihre praktische Ausbildung erhalten. Dank dieser Kooperation konnte eine qualitativ hochwertige Ausbildung lückenlos fortgeführt werden“, unterstreicht Christoph Reiter, Abteilungsleiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.