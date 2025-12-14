FPÖ – Schnedlitz: „Verhinderter Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Bayern zeigt: Islamistischer Terror hat Europa weiter fest im Griff!“

Wien (OTS) -

„Seit die Grenzen mit den unseligen Worten ‚Wir schaffen das‘ 2015 für die illegale Masseneinwanderung geöffnet wurden, befindet sich Europa in Geiselhaft des islamistischen Terrors. Weder in Deutschland noch bei uns in Österreich haben die Systemparteien, die dafür die Verantwortung tragen, etwas aus der Blutspur gelernt, die Islamisten in den letzten Jahren durch europäische Länder gezogen haben: Sie lassen die ‚neue Völkerwanderung‘ weiter zu, anstatt ihr einen Riegel vorzuschieben, und wollen auch den politischen Islam nicht verbieten, der der ideologische Nährboden des islamistischen Terrors ist und in den Gegen- und Parallelgesellschaften fröhliche Urständ feiert!“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz, nachdem Medienberichten zufolge ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern verhindert werden konnte und fünf Tatverdächtige – drei Marokkaner, ein Syrer und ein Ägypter – am deutsch-österreichischen Grenzübergang Suben festgenommen wurden: „Hier stellen sich auch mehrere Fragen, die ÖVP-Innenminister Karner sofort beantworten muss: Wollten diese fünf Tatverdächtigen nach Österreich ausreisen oder sind sie gar von dort gekommen? Haben sie Verbindungen zu in unserem Land aufhältigen Islamisten? Werden gegen diese jetzt Maßnahmen gesetzt? Wie hoch ist die Gefahr, die von ihnen für unsere Bevölkerung ausgeht? Es braucht hier volle Aufklärung!“

Tatsache sei, dass auch in Österreich das Bedrohungspotenzial durch den islamistischen Terror gerade für Weihnachtsmärkte hoch sei. „Dass diese traditionellen Veranstaltungen, an denen die Menschen mit ihrer Familie und Freunden die Vorweihnachtszeit sorglos genießen wollen, mittlerweile wie Festungen geschützt werden müssen, ist eine traurige Entwicklung, die es vor 2015 nicht gegeben hat. Es muss daher endlich Schluss sein mit falscher Toleranz und naiver ‚Willkommenskultur‘ für illegale Einwanderer, die unsere christliche Kultur, unsere Traditionen und Bräuche zutiefst verachten und ein Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung darstellen! Eine ‚Festung Österreich‘ mit einem sofortigen Asylstopp und rigorosen Abschiebungen sowie ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, um Gefährdern frühzeitig das Handwerk zu legen, wie wir Freiheitliche es seit langem fordern, sind jetzt die Gebote der Stunde!“, führte Schnedlitz weiter aus.