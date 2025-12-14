Weihnachten mit den ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4

Wien (OTS) -

Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 begleiten auch heuer wieder mit einem speziellen Programm durch die Weihnachtszeit. Besinnliche, aber auch heitere Sendungen vermitteln Festtagsstimmung während der Feiertage. Und: Auch für den „guten Rutsch“ ins Neue Jahr ist gesorgt.

Am Samstag, den 20. Dezember steht in den „Hörbildern“ (9.05 Uhr) das Feature „Wenn du mehr hast, als du brauchst“ auf dem Programm. Erzählt wird die Geschichte von Patricia Westermann, die seit Jahren zu Weihnachten Obdachlose und Drogenabhängige aus ihrer Heimatstadt Unna zu sich nach Hause einlädt. Ab 15.05 Uhr sind in „Apropos Klassik“ unter dem Titel „Böhmische Weihnacht“ Werke von u. a. Antonín Dvorák, Bedrich Smetana und Josef Suk zu hören, interpretiert von den Wiener Symphonikern und Organist Robert Kovács unter dem Dirigat von Petr Popelka. Es singen Katerina Knezíková (Sopran), Stepánka Pucálková (Mezzosopran), Pavel Cernoch (Tenor), Adam Plachetka (Bassbariton) und der Wiener Singverein.

Musikwünsche zugunsten von LICHT INS DUNKEL werden in den Ö1-Sendungen „Guten Morgen mit Ö1“ (21.12., 6.05 Uhr) und „Tolle Titel – starke Stücke“ (21. & 28.12., 4.1., jeweils ab 13.10 Uhr) erfüllt. „Gedanken- und Musikgeschenke“ bringt „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) in der Weihnachtszeit. U. a. liest Alexander Tschernek Texte von Julian Schutting (21.12., 25.12., 4.1.), besondere Texte für diese Tage aus der Bibel interpretieren Bischof Manfred Scheuer (25.12.) und Erzabt Jakob Auer (1.1.). Gespräche mit spirituell aufgeschlossenen Menschen wie der Philosophin Natalie Knapp (1.1.) oder der Medizinsoziologin Brigitte Kwizda-Gredler (4.1.) sind ebenso zu hören wie mit Domarchivar Reinhard Gruber, dessen Gedanken und Botschaften des „Alten Steffl“ jetzt gesammelt als Buch erschienen sind (26.12.). Am Sonntag, den 21. Dezember spricht im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) die evangelische Kirchenrätin für Bildung Kim Kallinger zum Thema „Zwischen Krippe und Kinderzimmer – Weihnachten im echten Leben“. Ab 10.05 Uhr stellt „Ambiente“ vorweihnachtliche Reise-Buchtipps vor.

Johannes Freitag, katholischer Weihbischof in der Steiermark, lenkt in den „Gedanken für den Tag“ den Blick auf die tiefe Botschaft des Weihnachtsfestes – am 22., 23., 24. und 27. Dezember jeweils um 6.57 Uhr. Die Ethnologin Helga Wolf spricht mit der Ikebana-Meisterin Doris Wolf über „Blumengestecke für Weihnachten“ – in „Vom Leben der Natur“ von Montag, den 22. bis Mittwoch, den 24. Dezember jeweils um 8.55 Uhr. Weihnachtliche Barockkantaten von Francesco Corselli, José de Nebra und Nicola Porpora interpretieren Los Elementos, Leitung und Countertenor: Alberto Miguélez Rouco, und Sopranistin Nuria Ria am Montag, den 22. Dezember ab 14.05 Uhr im „Ö1 Konzert“. Am Dienstag, den 23. Dezember steht weihnachtliche Vokal- und Instrumentalmusik von Marc-Antoine Charpentier, Antonio Caldara, Antonio Vivaldi, Johann Heinrich Schmelzer, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach u. a. auf dem Programm des „Ö1 Konzertes“ (19.30 Uhr), dargeboten vom Freiburger Barockorchester, Leitung und Violine: Gottfried von der Goltz, und Sopranistin Julia Lezhneva.

Zwtl.: „Weihnachten mit Ö1“ live aus Oberösterreich und „Before Midnight“ mit Michael Köhlmeier

Am Mittwoch, den 24. Dezember interpretieren in „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) Opernstimmen der Vergangenheit weihnachtliche Musik. In den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) liest Michael König „Das Geschenk der Weisen“ von O. Henry und das „Ö1 Konzert“ (14.05 Uhr) bringt festlich-barocke Bläserklänge mit dem Gabetta Consort, Violine und Leitung: Andrés Gabetta, Gábor Boldoczki und Sergei Nakariakov (Trompete, Flügelhorn). „Weihnachten mit Ö1“ ist von 15.30 bis 19.00 Uhr live aus dem oberösterreichischen Andorf zu hören: Seit zehn Jahren veranstaltet das musizierende Ehepaar Nora und Peter Mayer auf ihrem Innviertler Bio-Bauernhof stimmungsvolle Weihnachtskonzerte. Für Ö1 öffnet die Familie am Heiligen Abend ihren Hof für ein Programm, das sie exklusiv für diese Sendung zusammenstellen. Dabei können sie auf breit gefächerte musikalische Erfahrung zurückgreifen: Nora Mayer hat ihr Gesangsstudium an der Kunstuniversität Graz absolviert, ihr Mann Peter ist ausgebildeter Gitarrist. Musikalische Beiträge kommen in dieser Weihnachtssendung von weiteren Mitgliedern der Familie, die von Andorf aus die Kulturwelt erobert hat: vom Opern- und Konzertsänger Philipp Mayer und vom dritten Bruder Simon Mayer, Choreograf, Tänzer und Musiker. Die besinnliche, musikalisch vielfältige Weihnachtssendung wird moderiert von Ö1-Musikredakteur Rainer Elstner und der oberösterreichischen Ziehharmonika-Virtuosin und Radiomoderatorin Katharina Baschinger. Wie gewohnt erklingt das traditionelle „Stille Nacht“ in Ö1 um 16.57, 17.57 und 18.57 Uhr. Diesmal auch als akustisches Krippenbild, live aus dem Kuhstall von Familie Mayer. „Memo“ (19.05 Uhr) wirft einen theologischen Blick auf weihnachtliches Liedgut und ab 19.30 Uhr stehen Aufnahmen des „EBU Christmas Day 2025“ auf dem Ö1-Programm. Am 24., 25. und 26. Dezember präsentiert Michael Köhlmeier ab 22.05 Uhr jeweils zwei Stunden lang unter dem Titel „Before Midnight“ seine Lieblingsmusik.

Am Christtag (25.12.) bereitet Kabarettist Gery Seidl im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) glutenfreien Schokoladekuchen zu. Musik hat er dazu von Guiseppe Verdi, Freddy Mercury und Wilfried ausgesucht. Ab 14.05 Uhr ist der erste Teil des Hörspiels „ETTY“ nach den Tagebüchern von Etty Hillesum, einer 1943 im Konzentrationslager Auschwitz ermordeten niederländischen Jüdin, zu hören (zweiter Teil: 26.12., 14.05 Uhr). In der diesjährigen ORF/HR-Koproduktion wirken Lou Strenger, Roland Koch, Karl Markovics, Johannes Silberschneider, Sabine Muhar, Markus Meyer u. a. mit. „Sonnige Lusophonie zu Weihnachten“ lautet der Titel der zweiteiligen „Spielräume Spezial“ am 25. und 26. Dezember jeweils ab 17.10 Uhr. Unter dem Titel „Der Streit um das Kind in der Krippe“ geht „Memo“ (19.05 Uhr) der Frage nach, wer Jesus von Nazareth war. Ab 19.30 Uhr ist eine Aufnahme von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ zu hören, interpretiert von der Akademie für Alte Musik Berlin und dem RIAS Kammerchor, Dirigent: Rene Jacobs, Catrin Wyn Davies (Sopran), Klaus Häger (Bass), Christoph Prégardien (Tenor) und Andreas Scholl (Countertenor).

Am Stefanitag (26.12.) bereitet Stefanie Reinsperger im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) einen vegetarischen Strudel zu und serviert Musik von Lizzo, Wolfgang Amadeus Mozart u. a. „Memo“ (19.05 Uhr) begibt sich auf die Spuren des Heiligen Stephan, der nicht nur als erster sein Leben für den christlichen Glauben gegeben hat, sondern auch der erste „Diakon“ war, und geht der Frage nach: Was tut ein Diakon? Und könnte das eine Diakonin auch? Ab 19.30 Uhr ist Georg Friedrich Händels „Messiah“ zu hören. In der Aufnahme aus dem Jahr 2004 spielt der Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt, es singen Christine Schäfer (Sopran), Michael Schade (Tenor), Anna Larsson (Alt), Gerald Finley (Bass) und der Arnold Schönberg Chor.

Zwtl.: „Die Fledermaus“ und „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“

Am Sonntag, den 28. Dezember spricht Martin Nagl-Cupal, Institut der Pflegewissenschaft der Universität Wien, „Über Einsamkeit und andere Sorgen“ im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr). Ab 16.05 Uhr lässt „Ex libris“ in der letzten Ausgabe des Jahres die zwölf „Ö1-Buch des Monats“-Titel aus dem Jahr 2025 Revue passieren, am Montag, den 29. Dezemberliest Gert Westphal in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) „Landschaft um Silvester und Neujahr“ von Ernst Bloch.

Am Mittwoch, den 31. Dezember bietet „Gröbster Unfug“ (15.05 Uhr) einen unterhaltsamen Jahresrückblick auf die Kabarettsaison 2025. Die „Spielräume Spezial“ (16.04 Uhr) präsentieren musikalisch „Vier Jahreszeiten in zwei Stunden“. Ab 18.00 Uhr überträgt Ö1 live aus der Wiener Staatsoper „Die Fledermaus“ von Johann Strauss. Markus Poschner dirigiert das Orchester der Wiener Staatsoper, es wirken Jonas Kaufmann (Gabriel von Eisenstein), Diana Damrau (Rosalinde), Jochen Schmeckenbecher (Frank), Daria Sushkova (Prinz Orlofsky), Jörg Schneider (Alfred), Adrian Eröd (Dr. Falke), Ilia Staple (Adele), Michael Niavarani (Frosch) u. a. mit. Die „Ö1 Silvester-Jazznacht“ inklusive Läuten der Pummerin, Donauwalzer und jeder Menge guter Laune zum Jahreswechsel ist ab 22.45 Uhr zu hören. Im Studio ist Schauspieler Alexander Pschill zu Gast und präsentiert seine Lieblingsjazzaufnahmen.

Am Donnerstag, den 1. Jänner überträgt Ö1 ab 11.15 Uhr das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ als traditionelle Jahreseröffnung live aus dem Wiener Musikverein, es moderiert Eva Teimel. In der Konzertpause (ca. 11.50 Uhr) steht in „Intermezzo“ ein Gespräch von Sebastian Fleischer mit Neujahrskonzert-Dirigent Yannick Nézet-Séguin auf dem Programm. Schon ab 11.03 Uhr erzählen anlässlich „30 Jahre Ö1 Club“ im „Auftakt“ Club-Mitglieder, wo sie das Neujahrskonzert hören, was diese Musik „kann“ und warum sie für viele mehr ist als Tradition. Ab 17.10 Uhr lassen die „Spielräume Spezial“ das Akkordeon als Instrument des Jahres 2026 hochleben. „Friede auf Erden“ ist das Thema von „Memo“ (19.05 Uhr) am „Weltfriedenstag“ der römisch-katholischen Kirche.

Am Sonntag, den 4. Jänner spricht Theologin und Supervisorin Sr. Karin Weiler CS im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) über „Der Mensch und sein Potenzial“. Ab 8.15 Uhr liest Paul Matic in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) unter dem Titel „O Lust des Beginnens!“ Gedichte über Ausblicke, Anfänge und Aufbrüche von Bertolt Brecht, Hertha Kräftner, Nelly Sachs, Stefan Zweig u. a.

Am Dienstag, den 6. Jänner kredenzt Blockflötistin und Dirigentin Dorothee Oberlinger im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) Kürbissuppe und Kartoffel-Tarte sowie Musik von Sting, Queen und Georg Friedrich Händel. „Music for New Beginnings“ ist Thema der „Spielräume Spezial“ ab 17.10 Uhr. „Memo“ besucht ab 19.05 Uhr die erste deutschsprachige, christlich-orthodoxe Gemeinde Österreichs in Wien.

Zwtl.: Gemeinsam Weihnachten feiern mit Ö3 – das Ö3-Weihnachtsprogramm

Nach dem Finale des Ö3-Weihnachtswunders (24. Dezember, 10.00 Uhr) verkürzt die Sendung „Warten aufs Christkind“ (10.00 bis 16.00 Uhr), moderiert von Daniela Schmidt, die Wartezeit bis zur Bescherung. Von 16.00 bis 21.00 Uhr sorgt „Radio Christkindl“, moderiert von Thomas Kamenar und seiner Tochter Emilia, für die Bescherung mit den größten Weihnachtshits aller Zeiten. Auch die Weihnachtsgeschichte und „Stille Nacht, Heilige Nacht“ sind zu hören.

„RelaXMAS“ am 25. und 26. Dezember: Am Christtag (9.00 bis 24.00 Uhr) und am Stefanitag (11.00 bis 19.00 Uhr) geht es auf Ö3 heuer nach dem Ö3-Wecker ruhig durch die Weihnachtsfeiertage – mit der Ö3-Sendung „RelaXMAS“ und der entspanntesten Ö3-Musik zum Verschnaufen nach den aufregenden Tagen in der Vorweihnachtszeit.

„Hawi D’Ehre – das Ö3-Weihnachts-Special“: Der 26. Dezember ist einer der ruhigsten Tage des Jahres. Nicht aber, wenn die drei mit am Frühstückstisch sitzen – Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa mit einer weihnachtlichen Spezialfolge der „Hawi D’Ehre“-Radioshow zum Podcast von 9.00 bis 11.00 Uhr. Am Stefanitag beleuchten sie Weihnachten aus ihrer persönlichen Sicht und sprechen über ihre schönsten Weihnachtserinnerungen, die lustigsten Momente – Stichwort: abgebrannter Christbaum bei den Hansas – und über Weihnachten früher und heute. Beim „Hawi D’Ehre – Weihnachts-Special“ hat jede Emotion ihren Platz.

Die Sendung „Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts“ präsentiert am 27. Dezember (16.00 bis 19.00 Uhr) die Jahreswertung der „Ö3-Austria Top40“-Charts. Ö3-Moderatorin Jana Petrik bespricht die meistverkauften Hits des Jahres.

Ö3-„Frühstück bei mir“ am Sonntag, den 28. Dezember (9.00 bis 11.00 Uhr): Michael Gregoritsch und sein Vater Werner nehmen kurz nach Weihnachten Platz am Ö3-Frühstückstisch bei Claudia Stöckl. Der Fußballprofi, der das Nationalteam mit seinem Treffer im Spiel gegen Bosnien zur WM geschossen hat, spricht über große Erfolge, Weihnachten und die Familie.

„Der Ö3-Silvestercountdown“ von 29. bis 31. Dezember: Die drei Tage vor dem Jahreswechsel stehen auf Ö3 wieder ganz im Zeichen der absoluten Lieblingshits der Ö3-Gemeinde. Mit den 1.000 meistgewünschten Songs des Jahres im Countdown geht es auf Ö3 ins neue Jahr. Und das bedeutet auch: Drei Tage lang kein Song doppelt! „Der Ö3-Silvestercountdown“ startet am Montag, den 29. Dezember. Kurz vor dem Jahreswechsel enthüllen Susi Zuschmann und Martin Ziniel die Nummer 1, bevor dann pünktlich um Mitternacht die Pummerin auf Ö3 zu hören ist, gefolgt vom Donauwalzer.

„Treffpunkt Sternstunden Spezial“ am Neujahrstag: Am 1. Jänner schaut Gerda Rogers gemeinsam mit Ö3-Moderatorin Sylvia Graf in die Sterne der Ö3-Gemeinde. Von 9.00 bis 12.00 Uhr bespricht die Ö3-Astrologin, was das neue Jahr für die einzelnen Sternzeichen bringen wird. Die Ö3-Hörer:innen können ihren persönlichen Ausblick für 2026 mit Gerda Rogers besprechen und sich dafür anmelden unter 0800 600 600.

„Ö3-Musikfeiertag“ – mit den Königinnen und Königen des Rocks: Ein musikalisches Highlight gibt es auf Ö3 gleich zu Jahresbeginn. Der Dreikönigstag (6. Jänner) wird wieder zum Ö3-Musikfeiertag, zu hören sind die Größen des Rocks und die absoluten Lieblings-Rockhits der Ö3-Gemeinde.

Zwtl.: Weihnachten mit FM4

„Wanda – Ende nie“: Die große Dokumentation über Österreichs größte Rockband ist am Donnerstag, den 18. Dezember ab 18.00 Uhr zu hören. Rechtzeitig vor Wandas fast schon traditionellem Weihnachtskonzert in der Wiener Stadthalle erzählen Lisa Schneider und Christoph Sepin die Geschichte dieser Ausnahmeerscheinung der österreichischen Musikwelt. Wanda sind Österreichs preisgekrönteste Rockband und Brückenbauer zwischen Subkultur und Mainstream. Sie sind kontroversiell und werden von Millionen geliebt. Menschen schreien ihre Lieder spät in der Nacht und spielen sie auf ihren Hochzeiten. Wanda haben Lieder über das kleine Leben geschrieben, das es ja offenbar gar nicht gibt und haben als Band das größte gelebt. Jetzt machen Wanda Pause, FM4 blickt auf ihre Bandkarriere zurück, zwischen Hochs und Tiefs, Eskalation und Ruhe, Freude und Tragödie, Amore und stehengelassenen Weinflaschen. Und stellt die Frage: Kann man anhand von Wanda herausfinden, was die Essenz des Rock’n‘Rolls ist?

In „FM4 Most Wanted“ (17.00 bis 21.00 Uhr) am Samstag, den 20. Dezember präsentiert Kristian Davideck die besten Clubtracks des Jahres. Für die vorweihnachtliche Partyzone haben alle FM4-Dance-Sendungen ihre jeweiligen Top 3 des Jahres gewählt – von Hip-Hop bis Techno, von Hyperpop bis Drum ’n‘ Bass.

Von Montag, den 22. bis Mittwoch, den 24. Dezember gehen bei FM4 die Aktionen für das diesjährige FM4-LICHT INS DUNKEL-Projekt ins große Spendenfinale. Hörerinnen und Hörer können sich an diesen drei Tagen via FM4 Wunschtool gegen große und kleine Spenden ihrer Lieblingssongs bestellen. Für sich selbst oder auch als kleines Geschenk für andere. Die Aktion „Dein Track für den guten Zweck“ kommt heuer der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS zugute. Das Spenden-Wunschtool ist auf fm4.ORF.at online.

Am Donnerstag, den 25. Dezember fragen Antonia Stabinger und Stefan Elsbacher ab 13.00 Uhr in „FM4 Schall und Weihrauch“ am „Tag danach“: Wie war dein Weihnachtsabend? Die FM4-Hörerschaft erzählt über launige Bräuche, skurrile Familientraditionen, Essenskatastrophen und Überraschungsgeschenke unter dem Motto: „Nothing else Lamettas“.

Am Freitag, den 26. Dezember begibt sich Elisabeth Scharang in „FM4 Field Recordings“ (13.00 bis 15.00 Uhr) mit ihrem Mikrofon auf eine akustische Reise in eine Keksbäckerei. Wie arbeitet eine Bäckerin oder ein Bäcker in der Weihnachtszeit? Wenn es Geruchsradio gäbe, würde dieses Feature nach Zimt und Vanille duften.

Am Montag, den 29. und Dienstag, den 30. Dezember steht die „FM4 Game Night“ am Programm. Von 20.00 bis 22.00 Uhr stellt Pauline Binder die ultimativen Pop-Quiz fragen an jeweils zwei prominente Gäste, die um eine Stunde Playlisthoheit auf FM4 rittern.

Am Mittwoch, den 31. Dezember sind von 10.00 bis 19.00 Uhr die „FM4 Jahrescharts“ zu hören. Die besten FM4-Hits 2025 werden von Platz 100 bis Platz 1 heruntergezählt. Wer wird am Stockerl stehen? Rosalias exzentrische Klassik-Aneignung oder der charmante Pop von lovehead? Wie schlagen sich die neuen österreichischen Acts, von lovehead bis Laurenz Nikolaus? Die Antworten auf diese und mindestens 97 andere Fragen gibt es in den „FM4 Jahrescharts“, wenn Julie McCarthy, Lisa Schneider und René Froschmayer das Jahr 2025 mit einem Popfeuerwerk zu Ende gehen lassen. Ab 21.00 Uhr steigt dann die „FM4 Silvester Dance Party“. Kristian Davideck und Emily Busvine sind in Champagnerlaune und bitten zum Tanz ins neue Jahr. Neben der besten Musik mit der höchsten Banger-Dichte für jede Art von Silvesterparty gibt es natürlich auch Pummerin- und Walzergarantie für den stilvollen Jahreswechsel.