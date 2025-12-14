Das Weihnachtsfest wird zum Fernsehfest: Die ORF-Programmhighlights zu den Feiertagen

Wien (OTS) -

Das TV-Festtagsprogramm im ORF – von 24. Dezember 2025 bis inklusive 6. Jänner 2026 in ORF 1, ORF 2 und 3sat sowie auf ORF ON und ORF KIDS:

LICHT INS DUNKEL – Spendentelefone, Weihnachtssingen & Ö3-Weihnachtswunder

Am Heiligen Abend begleitet traditionell LICHT INS DUNKEL ab 9.05 Uhr in ORF 2 die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Tag: Moderiert wird das Programm von Eva Pölzl und Andreas Onea, die hochrangige Vertreter:innen aus Politik und Kirche sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Weltreligionen willkommen heißen. An den Spendentelefonen nehmen bekannte Österreicher:innen Spenden für LICHT INS DUNKEL entgegen. Norbert Oberhauser führt mit den Prominenten an den Spendentelefonen Gespräche. Um 17.00 Uhr lädt „Weihnachtssingen für LICHT INS DUNKEL“ zum großen Mitsingen ein: Die ORF ALL STARS BAND mit Vincent Bueno präsentiert gemeinsam mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Nik P., Matakustix, Marc Pircher, Alle Achtung, Anna-Sophie und Monika Ballwein die schönsten Weihnachtsklassiker. Damit alle zu Hause mitsingen können, erscheinen die Liedtexte während der Ausstrahlung als Lauftext im Bild. Weiters gibt es immer wieder Schaltungen nach Salzburg, wo Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll als Moderationstrio vom „Ö3-Weihnachtswunder“ berichten. Um 10.00 Uhr werden sie die diesjährige Spendensumme verkünden. Im Laufe des Tages wird auch in die Bundesländer geschaltet, wo die ORF-Landesstudios regionale Weihnachtsstimmung einfangen. Ein zentraler Bestandteil der LICHT INS DUNKEL-Sendung ist die mehrfache Vorstellung ausgewählter Inklusionsprojekte, die zeigen, wie der Verein LICHT INS DUNKEL mit den gesammelten Spenden Menschen in Österreich unterstützt und nachhaltig hilft.

Feiern mit Publikumslieblingen – Stimmungsvolle Lieder, Quizfragen zum Mitraten, mystische Schlossbesuche, spannende Duelle zwischen Klein und Groß und Blicke auf Traditionen in den Bundesländern

Marco Ventre und Stefanie Hertel begrüßen am 24. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ und feiern mit Künstlerinnen, Künstlern und prominenten Patinnen und Paten gemeinsam den Heiligen Abend mit bewegenden Tiergeschichten und stimmungsvollen Liedern. Danach sorgt um 21.45 Uhr „Mei liabste Weihnachtsweis“ für besinnliche Klänge, wenn Franz Posch traditionell aus dem ORF-Landesstudio Tirol mit vier Musikgruppen die schönsten Weihnachtsweisen erklingen lässt und weihnachtliche Grußbotschaften aus der ganzen Welt zeigt. „Seitenblicke Spezial für LICHT INS DUNKEL“ stellt am 25. Dezember um 12.30 Uhr in ORF 2 zahlreiche von Prominenten unterstützte Aktivitäten und Initiativen vor. „Aufgetischt“ ist am Christtag um 17.55 Uhr in einer neuen Ausgabe in „Wien on the rocks“ und nähert sich der Bundeshauptstadt in der kalten Jahreszeit. Am Stefanitag, dem 26. Dezember, um 17.55 Uhr in ORF 2 rückt „Mei liabste Weis – Auf neue Weis“ eine neue Art des Musizierens, junge Talente, die Moderne und Tradition leben, ins Rampenlicht. Franz Posch und Diana Foidl entdecken gemeinsam mit dem Publikum Volkmusik jenseits klassischer Erwartungen. In der neuen Quizsendung „Universum – Die Show“ am 27. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 lädt Mirjam Weichselbraun zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe ein. Danach bitten Thommy Ten & Amélie van Tass um 22.20 Uhr zu „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ und zu einem Abend voller Staunen, Magie und Entertainment. In Folge zwei von „Barbara Karlich unterwegs“ entdeckt die Moderatorin gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi am 29. Dezember um 17.35 Uhr in ORF 2 das winterliche Salzkammergut. Am 30. Dezember steht um 21.05 Uhr in ORF 2 in „Herrschaftszeiten!“ ein neuer Schlossbesuch für Johann-Philipp Spiegelfeld bei Familie Sachsen-Coburg und Gotha auf Schloss Greinburg in Oberösterreich auf dem Programm. Ein weiteres Mal „Aufgetischt“ wird am 1. Jänner um 17.30 Uhr in „Baden“, wo echte „Schwefelkinder“, innovative Produzenten und Kulturschaffende ihre Geschichten erzählen. Ländergrenzen, Filmpuzzles und ein Säulen-Sprint: „Klein gegen Groß“ heißt es am 3. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von Kai Pflaumes Familienshow, in der Kinder – diesmal auch zwei aus Österreich – wieder prominente Persönlichkeiten, u. a. Thomas Morgenstern, zu spannenden Duellen herausfordern.

Kulturelle Highlights zur Weihnachtszeit – von Aschenbrödel bis zum Neujahrskonzert

Zum Ausklang des Johann-Strauss-Jahres zeigt die „matinee“ am 28. Dezember „Aus der Volksoper Wien: Aschenbrödels Traum“ (9.05 Uhr, ORF 2). Die auf einem unvollendeten Ballett des Walzerkönigs basierende Märchenoperette erzählt eine fantasievolle Geschichte von Kreativität, Selbstfindung und der Kraft der Vorstellung zwischen zwei Welten. Im Wien von 1899 und 2025 begleitet das Publikum dieser Neuproduktion zwei Aschenbrödel-Figuren auf ihrer besonderen Reise zur eigenen Emanzipation. Thematisch dazu passend wirft die „matinee“ am Silvestertag in der neuen Dokumentation „Kostüm, Kulisse und Dekor – Von der Werkstatt auf die Bühne“ (31. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 2) einen Blick hinter die Kulissen der legendären Wiener Theater- und Opernhäuser und holt jene Menschen vor den Vorhang, die, für das Publikum unsichtbar, das Unmögliche möglich machen. Anschließend dokumentiert die Produktion „The Limitless Orchestra – Die Geburt eines Orchesters“ (9.50 Uhr) die Erschaffung des genreübergreifenden, interkulturellen Klangkörpers – erdacht und kreiert von Starviolinist und Allroundkünstler Aleksey Igudesman, während die Schirmherrschaft Hollywood-Komponistenlegende Hans Zimmer übernimmt. Dieses Orchester ist danach bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zu erleben: „The Limitless Orchestra in Dubai: Das Konzert“ (10.45 Uhr). Für einen schwungvollen Rutsch darf „Zum Jahreswechsel: Der Donauwalzer“ (31. Dezember, 0.01 Uhr, ORF 1 und ORF 2) nicht fehlen: Die traditionelle Tanzeinlage des Wiener Staatsballetts zu den erhabenen Klängen von Johann Strauss’ Meisterwerk „An der schönen blauen Donau“ wurde 2022 – in – teilweise nicht öffentlich zugänglichen – Innenräumlichkeiten des Stiftes Melk aufgezeichnet. Ebenso schwungvoll startet der ORF tags darauf mit der glanzvollen Live-Übertragung des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ (1. Jänner, 11.15 Uhr, ORF 2) aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Auf das Ereignis stimmt eine „matinee“ mit den Dokumentationen „Johann Strauss und die Frauen“ (9.05 Uhr), dem filmischen Dirigentenporträt „Yannick Nézet-Séguin“ (9.50 Uhr) sowie dem alljährlichen Making-of „Auftakt zum Neujahrskonzert“ (10.45 Uhr) ein. Außerdem stehen der ORF-Konzertfilm zur Pause mit dem Titel „Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina“ (ca. 11.50 Uhr) sowie in der zweiten Konzerthälfte die zu zwei Musikstücken gezeigten und bereits im Sommer vorproduzierten Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts von Schauplätzen im Museum für angewandte Kunst sowie in der Hofburg in Wien auf dem Programm. Eines von drei TV-Dacapos des Neujahrskonzerts 2026, das dank der brillanten ORF-HD-Bilder von mehr als rund 50 Millionen Menschen via TV und Stream in mittlerweile mehr als 150 Ländern verfolgt wird, gibt es u . a. in der „matinee“ am Dreikönigstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr, ORF 2). Dieses wird eingeleitet vom „Pausenfilm“ (9.05 Uhr) sowie einer erweiterten Fassung der Making-of-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.35 Uhr). Abschließend steht mit dem Film „John Neumeier – Ein Leben für den Tanz“ (11.55 Uhr) ein Porträt des diesjährigen Choreografen des ORF-Neujahrskonzertballetts auf dem Spielplan. Mit dem neuen Filmporträt „Ich will alles. Hildegard Knef“ (29. Dezember, 22.30 Uhr) würdigt ORF 2 die Film- und Broadway-Größe, Bestseller-Autorin und umjubelten Chansonnière zum 100. Geburtstag. Der Dokutitel ist angelehnt an eine Zeile ihres berühmtesten Liedes „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ – „Ich will ... will alles oder nichts“ –, die emblematisch für das bewegte Leben „der Knef“ steht. In der ersten „matinee“ am Sonntag des Jahres 2026 erinnert der Film „Pierre Boulez – Ein Leben für die Musik“ (4. Jänner, 9.05 Uhr, ORF 2) zum zehnten Todestag an den französischen Komponisten. „Agatha Christie – The Queen of Crime“ steht anlässlich ihres 50. Todestags im Mittelpunkt der gleichnamigen Produktion (5. Jänner, 22.25 Uhr, ORF 2), gefolgt vom Krimiklassiker „Mord im Orient Express“ aus dem Jahr 1974 (23.20 Uhr).

Jubiläen im TV – 70 Jahre „Sissi“ und 60 Jahre „The Sound of Music“

Am 21. Dezember 1955 wurde „Sissi“ erstmals im Fernsehen gezeigt – anlässlich dieses 70-jährigen Jubiläums blickt ORF 2 am 25. Dezember um 9.05 Uhr in der Dokumentation „Kaiserin der Leinwand – die Geschichte der Sissi-Trilogie“ hinter die Kulissen und auf die Entstehungsgeschichte des royalen Fernsehklassikers. Die Filme „Sissi“, „Sissi, die junge Kaiserin“ und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ stehen am 25., 26. und 27. Dezember jeweils ab ca. 13.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2. „Universum History: Der ewige Kaiser“ widmet sich am 2. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2 der „wahren Geschichte des Franz Joseph“.

„The Sound of Music“ feiert 60-jähriges Jubiläum! Ab der Kinopremiere am 2. März 1965 in New York wurde der in Salzburg gedrehte Musicalfilm zum Phänomen: Die Produktion gewann Oscars in fünf der zehn Kategorien, in denen sie nominiert war, – für besten Film, beste Regie, besten Ton, bestes Drehbuch und beste Musical-Adaptierung – und berührte weltweit die Herzen des Publikums. Am 26. Dezember zeigt ORF 2 um 9.05 Uhr „The Sound of Music“ mit Julie Andrews; danach macht sich ORF-Salzburg-Moderator Sebastian Grandits in der neuen Dokumentation „The Sound of Music – Die wahre Geschichte“ (11.50 Uhr) auf zu Originalschauplätzen in und rund um Salzburg. Er trifft begeisterte Fans aus aller Welt, taucht mit Zeitzeugen sowie Experten in die Welt des Musicalfilms ein und ergründet die wahre Geschichte hinter dem Hollywood-Erfolg.

Filme und Serien zu den Feiertagen – Romanverfilmungen, Traumreisen und spannende Spurensuche

„Ein ganzes Leben“ eines einfachen Hilfsarbeiters in den Alpen, geprägt durch harte, entbehrungsreiche Zeiten, erzählt die ORF-kofinanzierte Verfilmung von Robert Seethalers gleichnamigem Millionen-Bestseller am 25. Dezember um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere. Am 28. Dezember stehen um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere „Neue Geschichten vom Franz“ auf dem Programm, wenn der kleine Held aus Christine Nöstlingers Kinderbuch-Reihe in deren zweiter ORF-kofinanzierter Verfilmung seine ewig zankenden besten Freunde wieder vereinen will. Weihnachten in der Südsee gibt es für die Besatzung des „Traumschiff“, das am 26. Dezember um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere nach „Bora Bora“ aufbricht. Weiter geht die Reise für die Crew in einer zweiten neuen Ausgabe der beliebten ORF/ZDF-Reihe am 1. Jänner um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-2-Premiere, wenn sie das neue Jahr in „Afrika: Madikwe“ einläutet. Ihren Landkrimi-Abschied feiert Anna Unterberger am 29. Dezember um 20.15 Uhr in der ORF-1-Premiere des 14. Films der beliebten ORF-Reihe, wenn sie ein letztes Mal gemeinsam mit Hary Prinz rund um einen „Steirerstich“ und einen toten Küchenchef auf Spurensuche geht. In ORF 2 erhebt um 20.15 Uhr der österreichische Schauspieler Kerim Waller in der „Rosamunde Pilcher“-Romanze „Einspruch für die Liebe“. Für Krimispannung sorgen ab 2. Jänner (immer freitags in ORF 2) die neue Staffel „Die Chefin“ mit Katharina Böhm und der Zweiteiler „In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi“ (3. Jänner, 20.15 und 21.50 Uhr) nach einem Roman von Nele Neuhaus. Noch mehr Spannung gibt es am 6. Jänner um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere beim ersten „Die Toten von Salzburg“-Einsatz von Patricia Aulitzky, die gemeinsam mit Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer die Ermittlungen rund um einen Reiseleiter, der „Die letzte Reise“ angetreten hat, aufnimmt. In acht Teilen sorgen Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch am 5. Jänner ab 20.15 Uhr in ORF 1 für „Chaos auf dem Friedhof“: In der ORF-Premiere „Drunter & Drüber“ erwartet schwarzhumoriger Serienspaß mit Schmäh und bissigem Witz das Fernsehpublikum. In ORF 2 hat Mariele Millowitsch mit einem rätselhaften Mord und einem Entführungsfall zu tun – in der ORF-Premiere „Marie Brand und die verlorenen Kinder“ (20.15 Uhr).

Fabelhafte Filmabenteuer als ORF-1-Premieren – mit Tom Cruise, Harrison Ford und Florian David Fitz

Superstar Timothée Chalamet startet am 25. Dezember um 20.15 Uhr als „Wonka“ in der fantastischen Vorgeschichte von Roald Dahls „Charlie und die Schokoladenfabrik“ durch, und am 26. Dezember begibt sich Harrison Ford im fünften Leinwandabenteuer um 20.15 Uhr als legendärer Archäologieheld „Indiana Jones“ auf die Suche nach dem „Rad des Schicksals“. „Die drei Musketiere“ kämpfen am 27. Dezember in den beiden Filmabenteuern „D’Artagnan“ (20.15 Uhr) und „Milady“ (22.10 Uhr) in der opulenten Neuverfilmung des klassischen Mantel-und-Degen-Abenteuers nach Alexandre Dumas, bevor Denzel Washington in „The Equalizer 3 – The Final Chapter“ am 1. Jänner um 20.15 Uhr noch einmal für Gerechtigkeit sorgt. Am 2. Jänner begibt sich Florian David Fitz um 20.15 Uhr mit seinem autistischen, zehnjährigen Sohn als „Wochenendrebellen“ auf erlebnisreiche Tour durch die Fußballstadien aller deutschen Profi-Ligen und wird danach in „Oskars Kleid“ (22.05 Uhr) als Familienvater auf eine Bewährungsprobe gestellt. Ein Action-Spektakel der Extraklasse führt Tom Cruise sogar in die österreichischen Alpen: Am 4. Jänner übernimmt Ethan Hunt in „Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning“ um 20.15 Uhr seinen siebenten Auftrag. „Elvis“ und „Priscilla“ stehen schließlich am 6. Jänner (um 20.15 bzw. 22.45 Uhr) im Mittelpunkt von zwei mitreißenden Biopics.

Programm für die Jüngsten in ORF 1 und auf ORF KIDS – mit Kasperl, Dumbo und Paw Patrol

Zu den Feiertagen gibt es auch für die jüngsten Zuseherinnen und Zuseher zahlreiche Highlights im Kinderprogramm in ORF 1: Am 24. Dezember verkürzen ab 6.00 Uhr u. a. „Kasperl“, „Dumbo“, „Der Grinch“ oder „Mary Poppins“ die Wartezeit bis zur Bescherung. Der freche Kobold mit dem roten Haar kehrt in „Neue Geschichten vom Pumuckl“ zurück auf die Bildschirme: Am 25. und 26. Dezember treibt er (ab ca. 16.40 Uhr) in insgesamt sieben neuen Episoden wieder Unfug in ORF 1. Die Dokumentation „Aus dem Leben eines Kobolds“ blickt nach der vorläufig letzten neuen Folge um 18.40 Uhr hinter die Kulissen des TV-Klassikers. In „Hallo OKIDOKI“ – jeweils ab 8.00 Uhr – will Kater Kurt am 27. Dezember unbedingt vor Jahresende noch seine 100. Erfindung schaffen, und am 28. Dezember feiert er mit Melanie Flicker, Christina Karnicnik, Robert Steiner und Christoph Hirschler die große Jahres-Abschlussparty. Am 1. Jänner steht um 8.00 Uhr mit der ORF-Premiere „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ das zweite Leinwandabenteuer der mutigen Hundewelpen auf dem Programm.

ORF KIDS bietet im verlängerten Stream am 24. Dezember besonders viel Programm auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App – unter anderem mit winterlichen und weihnachtlichen Folgen von „Tilda Apfelkern“, „Dora“, „Madagascar – Die kleine Wildnis“, „Belle und Sebastian“ und „Peter Pan – Neue Abenteuer“. Über die Ferien gibt’s unter anderem neue Folgen von „Checkbox“, „Umadum in Österreich“, „BOX“, „Sport ABC“ und „Cyberkids“. Außerdem lassen ein Wiedersehen mit dem RSO-Familienkonzert „Superheldinnen und -helden der Filmmusik“ (31. Dezember), „Sagen aus Österreich“ oder „Drunter & Drüber“ und viele weitere beliebte ORF-KIDS-Formate – on demand abrufbar – keine Langeweile aufkommen. Kino-Unterhaltung für die Festtage mit Hits und Klassikern zeigen die Feiertagsfilme „Der Grinch“ (24. Dezember), „Pettersson und Findus 2 – Das schönste Weihnachten überhaupt“ (25. Dezember), „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (26. Dezember), „Michel in der Suppenschüssel“ (28. Dezember), „Michel muss mehr Männchen machen“ (31. Dezember), „Michel bringt die Welt in Ordnung“ (1. Jänner), „Der Räuber Hotzenplotz“ (4. Jänner) und „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ (4. Jänner). Außerdem sorgt die gesamte erste Staffel von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ für beste Unterhaltung in den Weihnachtsferien, die auf kids.ORF.at on demand verfügbar ist.

Sportliche Wettbewerbe – vom Semmering bis Bischofshofen

Die weihnachtlichen Festtage sind immer auch ein Fest für Wintersport-Fans: Die alpinen Damenbewerbe machen zum Jahresende Station am Semmering. Der „Zauberberg“ ist am 27. Dezember zunächst Schauplatz eines Riesenslaloms (zu sehen um 9.30 bzw. 12.50 Uhr), am 28. Dezember (13.45 bzw. 17.40 Uhr) folgt der Slalom. Die Sport-Highlights 2025 lässt der „Sport am Sonntag Jahresrückblick“ am 27. Dezember, um 18.05 Uhr Revue passieren. Den weihnachtlichen Ski-alpin-Abschluss bilden am 3. und 4. Jänner wieder die Ski-Damen rund um Julia Scheib mit den Klassikern in Kranjska Gora – einem Riesenslalom (9.45 bzw. 12.50 Uhr) und einem Slalom (9.15 bzw. 12.00 Uhr). Nach den bisher gezeigten Leistungen besonders vielversprechend aus heimischer Sicht ist die Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Quali für Oberstdorf (16.05 Uhr) beginnt und am 6. Jänner (16.00 Uhr) mit dem Finale in Bischofshofen endet. Und auch die Ski-Austria-Damen springen ihre Tour – los geht es am 31. Dezember, um 12.55 Uhr in Garmisch, die Entscheidung fällt am 6. Jänner um 14.10 Uhr in Villach. Auf Olympia 2026 stimmt am 4. Dezember um 18.10 Uhr die Dokumentation „Ein Jahrhundert Winterspiele – Österreichs Olympia-Reise“ ein.

Zum Jahreswechsel – TV-Rückblicke und ein guter Rutsch mit ORF 1 und ORF 2

Ab 26. Dezember schauen die „Seitenblicke“ in mehreren Ausgaben (20.05 Uhr, ORF 2) u. a. auf die „Menschen des Jahres“ und die „Feste des Jahres“ 2025 zurück. „Schluss mit lustig“ heißt es wieder, wenn „Der satirische Jahresrückblick“ am 30. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 1 die großen und kleinen Ereignisse von den Größen der heimischen Kabarettszene mit scharfem Witz und feiner Beobachtungsgabe unter die Lupe nehmen lässt: Gerald Fleischhacker begrüßt Lisa Eckhart, Thomas Maurer, Christina Kiesler, Lydia Prenner-Kasper und Michael Niavarani gemeinsam mit dem Ensemble des Kabarett Simpl. In der Jahresausgabe von „Maschek“ spiegelt sich danach um 22.05 Uhr in ORF 1 das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate: von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsenden Populismus mit immer verhaltensauffälligeren Polit-Figuren bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Dazu beschäftigen sich die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in „Maschek – 2025 neu gemischt“ mit Highlights aus Sport, Kultur und Society. Bevor um 23.30 Uhr in ORF 1 „Der Professor und der Wolf“ – Politikwissenschafter Peter Filzmaier und „ZIB 2“-Anchor Armin Wolf – ebenfalls auf das ereignisreiche Jahr zurückblicken, lässt der „kreuz & quer“-Jahresrückblick 2025 um 22.35 Uhr in ORF 2 besonderen Ereignisse aus der Welt der Religionen Revue passieren.

Am letzten Tag des Jahres 2025 öffnet ORF 1 noch einmal den Vorhang für den „Schlageranfall mit Niavarani und Gernot“: Michael Niavarani, Viktor Gernot, dessen Band „Best Friends“ und die drei stimm- und schauspielgewaltigen Damen aus dem Simpl-Ensemble, Katharina Dorian, Jennifer Frankl und Ariana Schirasi-Fard, präsentieren am 31. Dezember um 20.15 Uhr einen 90-minütigen Fernsehabend zum Mitschunkeln und Mitlachen mit einer Mischung aus Gesang, Doppelconférencen und Sketches. Gernot Kulis und Omar Sarsam machen die Stadthalle anschließend um 21.45 Uhr bereit für das „Kabarettgipfel – Best Of“: Das Publikum erwarten Highlights um schräge Essgewohnheiten, Skifahren früher und heute, das Leben zwischen Jugend und Alter, gescheiterte Beziehungen und skurrile Hobbys. Für beste Unterhaltung sorgt eine hochkarätige Besetzung um Martin Frank, Klaus Eckel, Berni Wagner, Malarina, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Eva-Maria Marold, Martina Schwarzmann, Alex Kristan und Gery Seidl. Nach dem Silvester-Kult-Programm mit Familie Sackbauer um 22.40 Uhr in „Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende“ steht traditionell das „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ (23.40 Uhr) auf dem ORF-1-Programm. In ORF 2 sorgt Florian Silbereisen auch heuer am letzten Tag des Jahres mit „Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!“ ab 20.15 Uhr für ein Hitfeuerwerk mit zahlreichen Stars. Um 0.00 Uhr markieren durchgeschaltet in ORF 1 und ORF 2 „Pummerin & Feuerwerk“ den Jahreswechsel: Traditionell begleitet eine Tanzeinlage des Wiener Staatsballetts zu den erhabenen Klängen des Donauwalzers das TV-Publikum schwungvoll ins neue Jahr.

Festliche Stimmung mit 3sat – von Weihnachtskrippen und Weihnachtshunden

Auch das 3sat-Programm sorgt für weihnachtliche Stimmung: Zu sehen sind u. a. die Dokumentationen „Esel, Ochs und Kind – Weihnachtskrippen in Europa“ (24. Dezember. 19.15 Uhr), am 25. Dezember „Lebkuchenreisen“ (11.40 Uhr) und die Erstausstrahlung von „Die bunte Welt der Palatschinken“ (19.10 Uhr) sowie am 26. Dezember „Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“ (19.15 Uhr). Für musikalische Highlights sorgen am 24. Dezember „Die 3 Tenöre“ Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras und „Ihre verschollenen Konzerte“ (20.15 Uhr). Spielfilmklassiker wie „Der Weihnachtshund“ (16.00 Uhr) und „Das ewige Lied – Stille Nacht“ (21.25 Uhr) am Heiligen Abend und „Krambambuli“ (26. Dezember, 15.30 Uhr) ergänzen das 3sat-Weihnachtsprogramm. Zum Jahresausklang gibt es wie gewohnt am 31. Dezember den 3sat-Thementag „Pop around the Clock“.

Alle Sendungen sind als Live-Stream und bei vorhandenen Rechten als Video-on-Demand auf ORF ON verfügbar.