AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeichnet WM- und EM-Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus

Am Mittwoch, den 17. Dezember, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Welt- und Europameisterschaften 2025. Die Heeressportlerinnen und Heeressportler errangen in der vergangenen Saison 81 Medaillen.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 16. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter

14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/Auszeichnung der Sportlerinnen und Sportler

Möglichkeit für Interviews

15:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Roßauer Lände

Rossauer-Kaserne – Bernardis-Schmid, Roßauer Lände 1, 1090 Wien