  • 14.12.2025, 07:00:32
  • /
  • OTS0001

AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeichnet WM- und EM-Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 17. Dezember, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Welt- und Europameisterschaften 2025. Die Heeressportlerinnen und Heeressportler errangen in der vergangenen Saison 81 Medaillen.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 16. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf
13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter
14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/Auszeichnung der Sportlerinnen und Sportler
Möglichkeit für Interviews
15:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Roßauer Lände
Rossauer-Kaserne – Bernardis-Schmid, Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright