- 14.12.2025, 07:00:32
- /
- OTS0001
AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeichnet WM- und EM-Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus
Am Mittwoch, den 17. Dezember, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Welt- und Europameisterschaften 2025. Die Heeressportlerinnen und Heeressportler errangen in der vergangenen Saison 81 Medaillen.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 16. Dezember, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter
14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/Auszeichnung der Sportlerinnen und Sportler
Möglichkeit für Interviews
15:00 Uhr voraussichtliches Ende
Zeit & Ort
Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Roßauer Lände
Rossauer-Kaserne – Bernardis-Schmid, Roßauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA