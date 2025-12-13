Marchetti: „Billigstromgesetz und Senkung der Elektrizitätsabgabe: Volkspartei sorgt für Energiewoche schon vor Weihnachten“

Wien (OTS) -

„Mit dem in dieser Woche beschlossenen Billigstromgesetz und der Senkung der Elektrizitätsabgabe sorgt die Volkspartei für die Energiewoche schon vor Weihnachten. Wir haben mit der Senkung der Elektrizitätsabgabe und dem Billigstromgesetz handfeste Maßnahmen geschaffen, die ganz Österreich, ob Wirtschaft oder Haushalte wesentlich unter die Arme greifen. Die Energiepreise sind nun mal ein wesentlicher Inflationstreiber und eine finanzielle Belastung. Daher hat die Volkspartei in der Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker mit dem Billigstromgesetz eine nachhaltige Basis geschaffen, die die Stromkosten effektiv senkt und leistbare Preise dauerhaft absichert. Der Volkspartei war dabei besonders wichtig, dass die Entlastung nicht erst in ferner Zukunft wirkt, sondern bereits jetzt bei den Menschen ankommt. Daher senken wir zusätzlich die Elektrizitätsabgabe von derzeitigen 1,5 Cent pro Kilowattstunde auf das EU-Mindestniveau von 0,1 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte und auf 0,82 Cent pro Kilowattstunde für Unternehmen. Wir übernehmen damit große Verantwortung und bringen Österreich einen großen Schritt näher zum ‚2-1-0‘-Ziel unseres Bundeskanzlers Christian Stocker. Gemeinsam packen wir da an, wo es am notwendigsten ist und sorgen für einen nachhaltigen und wirksamen Aufschwung, der Österreich wieder nach vorne bringt“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.