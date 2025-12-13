  • 13.12.2025, 12:42:32
Wirtschaftsbund begrüßt Senkung der Elektrizitätsabgabe

Senkung für Unternehmen um knapp die Hälfte auf 0,82 Cent/kWh ist eine spürbare Entlastung für Betriebe

Wien (OTS) - 

„Die Senkung der Elektrizitätsabgabe ist, ergänzend zum Günstiger-Strom-Gesetz, ein wichtiger weiterer Schritt zur spürbaren Entlastung von Betrieben und Haushalten und ein klares Signal für einen starken und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich. Besonders positiv ist, dass die Elektrizitätsabgabe für Unternehmen um knapp die Hälfte auf 0,82 Cent/kWh gesenkt wird. Damit wird gezielt dort angesetzt, wo hohe Energiekosten die Wettbewerbsfähigkeit und Investitionskraft der Betriebe besonders belasten. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen unsere Unternehmen planbare Rahmenbedingungen und nachhaltig niedrigere Energiekosten, um im internationalen Wettbewerb bestehen, investieren und Arbeitsplätze sichern zu können. Mit der Reduktion der Elektrizitätsabgabe setzt die Bundesregierung eine rasch wirksame und zielgerichtete Maßnahme, die unmittelbar Entlastung bringt. Entscheidend ist nun, diesen Weg konsequent fortzusetzen und weitere strukturelle Reformen umzusetzen, die Leistung ermöglichen, Wachstum fördern und den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich nachhaltig absichern“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

