- 13.12.2025, 12:00:32
- /
- OTS0009
W24 Stadtbarometer: 69 % der Wienerinnen und Wiener planen einen Besuch auf den Christkindlmärkten
72 % bleiben während der Feiertage in Wien
Das Wiener Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.
Wie wichtig ist die Weihnachts- und Festbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen für Ihre persönliche Weihnachtsstimmung?
65 % wichtig
35 % nicht wichtig
Wie wichtig ist es Ihnen, in der Weihnachtszeit Wiener Betriebe zu unterstützen und damit den regionalen Handel zu stärken?
82 % wichtig
17 % nicht wichtig
1 % weiß nicht, keine Angabe
Unterstützen Sie in der Weihnachtszeit karitative oder soziale Organisationen ehrenamtlich oder mit Spenden?
53 % ja
28 % eher selten
19 % nein
Setzen Sie bei Weihnachtsgeschenken auch auf Nachhaltigkeit und/oder auf regionale Herstellung in Wiener Betrieben?
49 % ja
44 % nein
7 % weiß nicht, keine Angabe
Planen Sie, an den Weihnachtsfeiertagen zu verreisen?
27 % ja
72 % nein, ich bleibe in Wien
1 % weiß nicht, keine Angabe
Wo werden Sie heuer Silvester voraussichtlich verbringen? (Bitte alle Antworten ankreuzen, die auf Sie zutreffen.)
3 % nur auf dem Wiener Silvesterpfad im Wiener Stadtzentrum
1 % Auf dem Wiener Silvesterpfad und anschließend in einem Lokal im Zentrum
5 % In einem Lokal / Restaurant in Wien
23 % Wir feiern bei Freunden / Bekannten
60 % Wir feiern zuhause
8 % Wir sind im Ausland
3 % Ich bin beruflich im Einsatz / muss arbeiten
8 % Sonstiges
2 % Weiß nicht, keine Angabe
Wie viel möchten Sie heuer für Weihnachtsgeschenke ausgeben?
22 % mehr als im Vorjahr
52 % weniger als im Vorjahr
6 % Ich habe im Vorjahr keine Weihnachtsgeschenke gekauft
12 % Ich plane heuer keine Weihnachtsgeschenke zu kaufen
8 % Weiß nicht, keine Angabe
Planen Sie heuer einen Besuch bei den Wiener Christkindlmärkten?
69 % ja
31 % nein
Welchen Wiener Christkindlmarkt besuchen Sie am liebsten?
12 %Christkindlmarkt am Rathausplatz
3 % Freyung
3 % Am Hof
3 % am Stephansplatz
3 % Schloss Belvedere
8 % Karlsplatz
14 % Spittelberg
12 % Altes AKH
21 % Schloss Schönbrunn
16 % Ich besuche keine Christkindlmärkte in Wien
5 % weiß nicht, keine Angabe
Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?
36 % SPÖ mit Michael Ludwig, 25 % FPÖ mit Dominik Nepp,16 % Grüne mit Judith Pühringer, 10 % NEOS mit Bettina Emmerling, 7 % ÖVP mit Markus Figl, 4 % KPÖ mit Barbara Urbancic, 2 % andere Partei
Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen?
48 % Michael Ludwig (SPÖ), 26 % Dominik Nepp (FPÖ), 15 % Judith Pühringer (Grüne), 4 % Bettina Emmerling (NEOS), 6 % Markus Figl (ÖVP), 1 % Barbara Urbancic (KPÖ)
IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer kommentiert: „Die SPÖ bleibt weiter Nummer 1 und kommt auf 36%, der Gegenwind aus dem Bund ist aber spürbar. Die FPÖ profitiert vom Rückenwind aus dem Bund und kommt auf 25%. Die Grünen bleiben stabil bei 16%, NEOS bleiben ebenfalls stabil bei 10%. Die ÖVP kommt nur noch auf 7% und leidet ebenfalls an einem starken Gegenwind aus dem Bund. Die KPÖ schafft auch weiter den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht. Bei der fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 48%, Dominik Nepp auf 26%, Judith Pühringer auf 15%, Bettina Emmerling auf 4%, Markus Figl auf 6% und Barbara Urbanic auf 1%.“
Beschreibung der Untersuchung
Auftraggeber: W24 – Das Stadtfernsehen, 1010 Wien
Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren
Stichprobengröße: n= 1022
Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI
Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren
Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)
Gewichtungsverfahren: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Wahlverhalten
Quotenplan: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Bundesland, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt
Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n=848 Deklarierte +/- 3,4 % (LTW) davon 858 Deklarierte +/- 3,3 % (BGM)
Untersuchungszeitraum: 04. Dezember 2025 – 08. Dezember 2025
Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld
W24 - dabei!
W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at
Rückfragen & Kontakt
WH Media GmbH
Mag. Daria Auspitz
Telefon: 0676 42 41 422
E-Mail: auspitz@wh-m.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WHM