W24 Stadtbarometer: 69 % der Wienerinnen und Wiener planen einen Besuch auf den Christkindlmärkten

Das Wiener Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Wie wichtig ist die Weihnachts- und Festbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen für Ihre persönliche Weihnachtsstimmung?

65 % wichtig

35 % nicht wichtig

Wie wichtig ist es Ihnen, in der Weihnachtszeit Wiener Betriebe zu unterstützen und damit den regionalen Handel zu stärken?

82 % wichtig

17 % nicht wichtig

1 % weiß nicht, keine Angabe

Unterstützen Sie in der Weihnachtszeit karitative oder soziale Organisationen ehrenamtlich oder mit Spenden?

53 % ja

28 % eher selten

19 % nein

Setzen Sie bei Weihnachtsgeschenken auch auf Nachhaltigkeit und/oder auf regionale Herstellung in Wiener Betrieben?

49 % ja

44 % nein

7 % weiß nicht, keine Angabe

Planen Sie, an den Weihnachtsfeiertagen zu verreisen?

27 % ja

72 % nein, ich bleibe in Wien

1 % weiß nicht, keine Angabe

Wo werden Sie heuer Silvester voraussichtlich verbringen? (Bitte alle Antworten ankreuzen, die auf Sie zutreffen.)

3 % nur auf dem Wiener Silvesterpfad im Wiener Stadtzentrum

1 % Auf dem Wiener Silvesterpfad und anschließend in einem Lokal im Zentrum

5 % In einem Lokal / Restaurant in Wien

23 % Wir feiern bei Freunden / Bekannten

60 % Wir feiern zuhause

8 % Wir sind im Ausland

3 % Ich bin beruflich im Einsatz / muss arbeiten

8 % Sonstiges

2 % Weiß nicht, keine Angabe

Wie viel möchten Sie heuer für Weihnachtsgeschenke ausgeben?

22 % mehr als im Vorjahr

52 % weniger als im Vorjahr

6 % Ich habe im Vorjahr keine Weihnachtsgeschenke gekauft

12 % Ich plane heuer keine Weihnachtsgeschenke zu kaufen

8 % Weiß nicht, keine Angabe

Planen Sie heuer einen Besuch bei den Wiener Christkindlmärkten?

69 % ja

31 % nein

Welchen Wiener Christkindlmarkt besuchen Sie am liebsten?

12 %Christkindlmarkt am Rathausplatz

3 % Freyung

3 % Am Hof

3 % am Stephansplatz

3 % Schloss Belvedere

8 % Karlsplatz

14 % Spittelberg

12 % Altes AKH

21 % Schloss Schönbrunn

16 % Ich besuche keine Christkindlmärkte in Wien

5 % weiß nicht, keine Angabe

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

36 % SPÖ mit Michael Ludwig, 25 % FPÖ mit Dominik Nepp,16 % Grüne mit Judith Pühringer, 10 % NEOS mit Bettina Emmerling, 7 % ÖVP mit Markus Figl, 4 % KPÖ mit Barbara Urbancic, 2 % andere Partei

Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen?

48 % Michael Ludwig (SPÖ), 26 % Dominik Nepp (FPÖ), 15 % Judith Pühringer (Grüne), 4 % Bettina Emmerling (NEOS), 6 % Markus Figl (ÖVP), 1 % Barbara Urbancic (KPÖ)

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer kommentiert: „Die SPÖ bleibt weiter Nummer 1 und kommt auf 36%, der Gegenwind aus dem Bund ist aber spürbar. Die FPÖ profitiert vom Rückenwind aus dem Bund und kommt auf 25%. Die Grünen bleiben stabil bei 16%, NEOS bleiben ebenfalls stabil bei 10%. Die ÖVP kommt nur noch auf 7% und leidet ebenfalls an einem starken Gegenwind aus dem Bund. Die KPÖ schafft auch weiter den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht. Bei der fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 48%, Dominik Nepp auf 26%, Judith Pühringer auf 15%, Bettina Emmerling auf 4%, Markus Figl auf 6% und Barbara Urbanic auf 1%.“

Beschreibung der Untersuchung

Auftraggeber: W24 – Das Stadtfernsehen, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1022

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Gewichtungsverfahren: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Wahlverhalten

Quotenplan: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Bundesland, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n=848 Deklarierte +/- 3,4 % (LTW) davon 858 Deklarierte +/- 3,3 % (BGM)

Untersuchungszeitraum: 04. Dezember 2025 – 08. Dezember 2025

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

