Ärztekammerpräsident begrüßt Aussagen der Gesundheitsministerin zu Rechnungshof-Bericht

Wien (OTS) -

„Den Aussagen von Gesundheitsministerin Schumann zu einem starken und solidarischen öffentlichen Gesundheitssystem und einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung können wir nur zustimmen“, kommentiert Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, die Stellungnahme von Gesundheitsministerin Korinna Schumann zum Bericht des Rechnungshofes zur ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich.

Ausdrücklich positiv bewertet Steinhart die Aussage Schumanns, dass sie ein Zurückdrängen der Ärztekammern ablehne. „Es freut mich, dass die Gesundheitsministerin den Weg der konstruktiven, wertschätzenden Zusammenarbeit gehen möchte“, erklärt Steinhart. Der Kammerpräsident betont, dass die Landeskammern ihre Verantwortung wahrnehmen und kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems arbeiten. „Bereits 2020 haben wir einen einheitlichen Leistungskatalog vorgelegt – entwickelt von über 200 Ärztinnen und Ärzten aus allen Landeskammern und Fachrichtungen.“

Auch den im Nationalrat beschlossenen Gesundheitsreformfonds begrüßt Steinhart. Dieser sieht ab 2026 jährlich rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der öffentlichen Versorgungsstrukturen, zum Beispiel Primärversorgungseinheiten, ambulante Angebote sowie Maßnahmen zur Reduktion von Wartezeiten vor. Steinhart: „Mehr Geld für die Gesundheitsversorgung ist dringend erforderlich. Für den bestmöglichen und effizienten Einsatz dieser Gelder ist die Erfahrung und Expertise der Ärztinnen und Ärzte unentbehrlich, die wir der Politik sehr gerne anbieten.“