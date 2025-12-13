Österreich-Bild: „Helfer auf vier Pfoten“

Eisenstadt (OTS) -

Ob im Einsatz für die öffentliche Sicherheit oder an der Seite von Menschen mit Behinderung – Hunde leisten Erstaunliches. Wie vielseitig und unverzichtbar ihre Unterstützung für Menschen ist, zeigt ein "Österreich-Bild" mit dem Titel "Helfer auf vier Pfoten" von Christoph Hellmann am Sonntag, dem 14. Dezember, um 18.25 Uhr in ORF 2. Der Film begleitet die junge Hündin „Nala“, die quasi auf Jobsuche ist: Sie möchte entweder Militärhund oder Assistenzhund werden.

Zuerst schnuppert „Nala“ im Militärhundezentrum Kaisersteinbruch, wo die Diensthunde des österreichischen Bundesheers ausgebildet werden. Da trifft sie auf verschiedenste Artgenossen: raffinierte Spürhunde, die Sprengstoff und Suchtmittel erschnüffeln; kraftvolle Schutzhunde, die etwa Munitionsanlagen bewachen; und süße Welpen, die vom Militärdienst noch weit entfernt sind.

Danach taucht „Nala“ in die faszinierende Welt der Assistenzhunde ein: Der Hund „Bumblebee“ etwa hilft seinem Besitzer bei Panikattacken, bringt ihm auf Befehl Medikamente und kann auch einen Notfallknopf betätigen. „Melody“ wiederum kann für den 12-jährigen Ferdinand, der motorisch eingeschränkt ist, Gegenstände aufheben und dessen Socken ausziehen.

„Nala“ nimmt das Publikum mit auf einen erlebnisreichen Streifzug durch zwei doch sehr konträre Hundewelten. Für welche Ausbildung wird sich die junge Hündin am Ende entscheiden?

Gestaltung: Christoph Hellmann

Kamera: Max Pehm

Schnitt: Christian Priedl