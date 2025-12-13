FPÖ - Berger/Brucker: Kammeroper wird still und heimlich geopfert

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik üben der Wiener FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, angesichts der bekannt gewordenen Entscheidung, den Spielbetrieb bei der Wiener Kammeroper zumindest in der kommenden Spielsaison einzustellen.

„Diese einschneidende Maßnahme wurde von SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bislang verschwiegen und ist nun still und heimlich ans Licht gekommen. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang“, kritisiert Stadtrat Berger.

Die Kammeroper sei seit Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil des klassischen Musiklebens in Wien. „Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten müsste eine Kulturstadträtin transparent erklären, wo gespart wird und vor allem warum. Stattdessen wird ein traditionsreiches Haus einfach aus dem Spielplan gestrichen“, so Berger weiter.

„Es ist ernsthaft zu befürchten, dass die Kammeroper nicht nur pausiert, sondern dauerhaft nicht mehr bespielt wird. Das wäre ein massiver kulturpolitischer Kahlschlag und ein weiterer Verlust für die Wiener Kulturlandschaft“, kritisiert Brucker.

Besonders unverständlich sei die Prioritätensetzung der SPÖ. „Während bei den heftig umstrittenen Festwochen offenbar weiterhin großzügig Mittel fließen, wird hier bei einer etablierten Institution der Rotstift angesetzt. Das zeigt deutlich, dass Frau Kaup-Hasler ideologisch motivierte Prestigeprojekte höher bewertet als gewachsene kulturelle Strukturen“, so Brucker.

Die Wiener FPÖ fordert umgehend eine offene und transparente Darstellung der kulturpolitischen Planungen, eine klare Garantie für die Zukunft der Kammeroper sowie eine sachgerechte und ausgewogene Mittelverwendung im Wiener Kulturbudget.