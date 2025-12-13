Vierfachjackpot geknackt – mehr als 4,7 Mio. Euro gehen nach Wien

Wien (OTS) -

Gleich zu Beginn des dritten Adventwochenendes dürfte gestern Abend in Wien bei einem bzw. einer Gewinner:in von Lotto „6 aus 45“ die Freude besonders groß gewesen sein. Der Vierfachjackpot wurde mit einem in Wien abgegebenen Lotto Normalschein geknackt. Im siebten von zehn gespielten Tipps fanden sich die „sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 3, 21, 25, 27, 38 und 41 wieder. Da kein weiterer Tipp mit diesen Zahlen für die gestrige Ziehung abgegeben wurde, darf sich der oder die Gewinner:in nun über einen Solo-Sechser mit mehr als 4,7 Millionen Euro Gewinn freuen. Am Sonntag geht es nun für den Sechser wieder um den Starttopf mit 1,2 Millionen Euro.



Zudem wurde wieder unter allen mitspielenden Lotto Tipps auch ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost. Die gewinnbringende Quittungsnummer dazu lautet 717 371 2027, gespielt in Niederösterreich.



Gleich drei Spielteilnehmer:innen hatten jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Dafür gehen jeweils mehr als 42.000 Euro einmal nach Oberösterreich, einmal nach Niederösterreich und einmal an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day.



LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen keinen Sechsergewinn. Damit wurde hier, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, die Gewinnsumme des Sechser-Ranges wieder auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 70 Gewinner in diesem Rang erhält jeweils knapp 4.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag wird es um etwa 100.000 Euro gehen.



Joker

Beim Joker gab es bei der vergangenen Ziehung gleich zwei Gewinner:innen, die die richtige Joker-Kombination und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten. Beide Gewinne wurden ebenfalls in Wien erzielt, beide jeweils mit einem Quicktipp, einmal auf einem EuroMillionen Schein, einmal auf einem Lotto Normalschein. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils mehr als 103.000 Euro.



Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 12. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen