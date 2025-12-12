NEOS Wien / Stefan Gara: „Das neue EIWG schafft die Grundlage für den Strommarkt des 21. Jahrhunderts“

Wien (OTS) -

„Mit dem Beschluss des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes ist mit NEOS in der Bundesregierung ein großer Wurf gelungen. Das schafft die Grundlage für den Strommarkt des 21. Jahrhunderts“, begrüßt Energiesprecher Stefan Gara die Entscheidung.

Das Gesetz ist die Basis für ein modernes, digital und intelligent vernetztes Stromsystem. Gara: „Das neue Gesetz bedeutet nicht nur für Wien: mehr Versorgungssicherheit, weil unser System stabiler, krisenfester und besser planbar wird. Und es bedeutet mehr Wettbewerb, was langfristig zu leistbaren Strompreisen für Haushalte und Betriebe führt.“

Für die Wärmewende und das Erreichen der Klimaziele bis 2040 ist das ElWG der erste Schritt. Gerade für Wien ist die Transformation des Wärmesektors die größte Herausforderung. „Wien hat sich bereits 2020 – noch vor dem Krieg in der Ukraine – klar zum Ausstieg aus fossilem Gas bekannt. Nun braucht es rasch die Umsetzung des EU-Gas- und Wasserstoffmarktpakets, um den Rückbau der Gasnetzinfrastruktur effizient zu gestalten, Planungssicherheit zu schaffen und Stilllegungspläne rechtlich abzusichern“, erklärt Gara.

Außerdem müssen bundesweit die Voraussetzungen für Geothermie verbessert werden. Als nachhaltige, heimische Wärmequelle hat sie enormes Potenzial für urbane Räume wie Wien. Dafür braucht es vereinfachte Genehmigungen, klare rechtliche Rahmenbedingungen und ihre stärkere Verankerung in der Energiepolitik. Wenn wir jetzt konsequent investieren – in erneuerbare Energien, Netze, Speicher und neue Wärmetechnologien – sichern wir Wohlstand, Industrie und langfristig leistbare Energie für die Wienerinnen und Wiener.

Wir NEOS werden weiter dafür sorgen, dass Reformen nicht nur angekündigt, sondern rasch und mutig umgesetzt werden – in der Landes- und in der Bundesregierung.