FPÖ-Antauer: „Rettet die Innenstadt – Parkplätze zurück am Domplatz“

Sankt Pölten (OTS) -

„Früher war der Domplatz zentraler Ausgangspunkt für Einkaufstouren, wichtige Stellplatzgelegenheit für ältere oder gehbehinderte Menschen für diverse Erledigungen und ein echter Ort der Begegnung. Heute ist der Domplatz eine autofreie Betonwüste, für die sich sogar der altehrwürdige Dom schämen muss“, stellte FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer am Freitag bei der Präsentation der Bürgerinitiative „Rettet die Innenstadt – Parkplätze zurück am Domplatz“ klar.

Denn viele Geschäfte würden ums Überleben kämpfen, Arbeitsplätze seien gefährdet und Senioren, Familien und Menschen aus der Region kämen immer seltener in die Innenstadt. „SPÖ-Bürgermeister Stadler hat sein Wort gebrochen, einfach die Parkplätze am Domplatz gestrichen und für keinen adäquaten Ersatz gesorgt“, so Antauer.

Daher die Forderung von Martin Antauer :

-) 150 Parkplätze am und rund um den Domplatz

-) zwei Stunden gratis parken

-) direkter und barrierefreier Zugang sowie gute Erreichbarkeit.

„Wir machen aus der Katastrophe eine Chance mit der Schaffung von 150 Stellplätzen, kostenlosen Arbeitszonen, günstigen Büros und einem jährlichen Wirtschaftsfestival. Machen wir unsere St. Pöltner Innenstadt zum schönsten Platz, an dem Niederösterreich arbeitet, einkauft und aufblüht“, schloss Martin Antauer.