FPÖ – Schnedlitz: „SPÖ-Justiz feiert Party, während Bevölkerung unter Teuerung leidet!“

Wien (OTS) -

Als „völligen Realitätsverlust“ und „Schlag ins Gesicht für jeden hart arbeitenden Österreicher“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die bekannt gewordene Party im SPÖ-geführten Justizministerium. Dass ausgerechnet in einer Zeit, in der Familien unter der hausgemachten Teuerung leiden und Pensionisten aufgrund der Belastungspakete der Regierung in die Armut abrutschen, in einem Ministerium dekadente Feste auf Steuerzahlerkosten gefeiert werden, die die Bürger auf der Straße mit Kopfschütteln bemerken, sei ein Sinnbild für die Arroganz der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition.

„Während Pensionisten frieren und Familien nicht wissen, wie sie die Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder bezahlen sollen, lässt es die rote Ministeriums-Partie auf Kosten der Steuerzahler krachen. Mit lauter Musik und Lichtshow wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen und das inmitten des von der Regierung beschworenen Sparzwangs der scheinbar alle trifft, außer die Regierung selbst. Das ist an Arroganz und Dekadenz nicht mehr zu überbieten und zeigt, wie weit diese Regierung von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist“, so Schnedlitz.

Für den FPÖ-Generalsekretär sei dies ein Offenbarungseid der SPÖ unter Vizekanzler Babler. „Das ist das wahre Gesicht der Babler-Sozialisten: Von ‚breiten Schultern‘ faseln, die die Lasten tragen sollen, und sich dann auf Kosten ebenjener Bürger, die unter diesen Lasten zusammenbrechen, ins Fäustchen lachen. Diese angebliche Gerechtigkeit der SPÖ ist nichts als eine leere Propagandahülse, während man selbst in Saus und Braus lebt.“

Dieses Verhalten passe perfekt ins Bild der gesamten Verlierer-Koalition, kritisierte Schnedlitz. „Ob es die roten Feste im Justizministerium, die Luxusreisen der NEOS-Partytiger Meinl-Reisinger und Schellhorn oder das Abkassieren der ÖVP in der Wirtschaftskammer ist – die Selbstbedienungsmentalität und der Zynismus dieses Systems ist grenzenlos. Es gibt absolut nichts zu feiern! Österreich steckt dank dieser Regierung in einer tiefen Krise, die Inflation frisst die Ersparnisse und der Wirtschaftsstandort geht vor die Hunde. Sich in dieser Situation für die eigene Nichtleistung auch noch abfeiern zu lassen, ist an Dreistigkeit kaum zu übertreffen.“

„Anstatt Partys zu schmeißen, sollte diese Regierung endlich anfangen, ihre Arbeit zu machen und die Probleme der Österreicher zu lösen! Es braucht ein sofortiges Ende dieser Steuergeldverschwendung. Diese Regierung gehört abgewählt, nicht gefeiert. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird mit dieser abgehobenen Systempartie aufräumen und wieder Politik für unsere Leute machen!“, so Schnedlitz abschließend, der zudem betonte, dass, sollte der Grund für die Feier im Justizministerium die Causa Wöginger gewesen sein, dies auch in Zeiten des Sparzwangs aus Sicht einer plump denkenden SPÖ vielleicht zwar nachvollziehbar, aber trotzdem nicht zu tolerieren sei.