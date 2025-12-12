EU beschließt 3€ Paket-Zoll auf Sendungen aus Drittstaaten. Zentrale Forderung des HV durchgesetzt! 13,8 Mrd. Euro Mehreinnahmen möglich.

Wien/Brüssel (OTS) -

Der Handelsverband begrüßt die heutige Einigung der EU-Finanzminister, ab Juli 2026 einen festen Zollsatz von 3 Ꞓ auf Lieferungen aus Drittstaaten wie China einzuführen. Damit wird eine wichtige Forderung des Handelsverbands aus dem PLAN H sowie aus dem Ende April präsentierten eCommerce-Aktionsplan von HV und Greenpeace aufgegriffen, um die strukturelle Benachteiligung europäischer Händler gegenüber Fernost-Plattformen wie Temu und Shein zu reduzieren.

„Die Einführung eines 3 Euro Paket-Zolls auf Drittstaaten-Pakete unter 150 Euro Warenwert zählt zu den zentralen Forderungen des Handelsverbands. Wir sind erleichtert, dass diese dringende Empfehlung nun auch von den EU-Finanzministern aufgegriffen wurde. Der Handlungsdruck ist nun auf oberster Ebene angekommen, sodass ab Juli 2026 Online-Ramschhändler wie Temu und Shein endlich stärker zur Kasse gebeten werden. EU-weit sind damit Mehreinnahmen von 13,8 Milliarden Euro möglich“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands in einer ersten Stellungnahme.

Paket-Zoll von 3 Euro wichtiger Schritt

Der Paket-Zoll von 3 Euro soll dazu beitragen, die Zollbehörden bei der Kontrolle der enormen Menge an Billigimporten aus Fernost zu entlasten und sicherstellen, dass importierte Produkte den EU-Sicherheitsstandards entsprechen. Die Regelung gilt zumindest solange, bis eine dauerhafte Lösung zur Abschaffung der De-Minimis-Zollbefreiung für Online-Einkäufe unter 150 Euro gefunden ist – also voraussichtlich bis 2028.

„Der 3 Euro Paket-Zoll ab Juli 2026 ist ein weiterer großer Erfolg der FairCommerce-Initiative des Handelsverbands und ein Meilenstein für den europäischen Handel. Ein großer Dank geht an den österreichischen Finanzminister Markus Marterbauer sowie an die europäische Dachorganisation eCommerce Europe, wo sich der Handelsverband bis zuletzt für mehr FairPlay in Brüssel eingesetzt hat“, so Handelssprecher Rainer Will.

HV eCommerce-Aktionsplan empfiehlt 4 weitere Maßnahmen

Der Handelsverband sieht in dem neuen Paket-Zoll einen wichtigen Schritt, empfiehlt jedoch vier weitere Maßnahmen: