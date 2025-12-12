Gesetz für mehr Cybersicherheit beschlossen

Wien (OTS) -

Die IT-Branche ist erleichtert: Heute, Freitag, hat der Nationalrat jenes Gesetz beschlossen, mit dem die NIS2-Richtlinie der EU in Österreich umgesetzt wird. Damit soll die Cybersicherheit von Netz- und Informationssystemen gesichert werden – und das keinen Tag zu früh, denn mit Ablauf des heurigen Jahres hätten Österreich Strafzahlungen gedroht.

„ Das Gesetz sorgt für ein höheres Cybersicherheits-Niveau in Österreich und gibt den betroffenen Unternehmen endlich Rechtssicherheit “, sagt Stefan Ebenberger, Generalsekretär der ISPA. „Für viele Unternehmen war es zermürbend zu wissen, dass sie bald neue Vorschriften umsetzen müssen, aber nicht, wie diese konkret aussehen. Deshalb sind wir froh, dass der Gesetzgeber sich nun auf dieses Gesetz geeinigt hat.“

Aber auch der Inhalt des Gesetzes ist positiv, sagt Ebenberger: „Von der Einrichtung eines Bundesamts für Cybersicherheit über die Übergangsfristen bis hin zu den Transparenz- und Berichtspflichten: Dieses Gesetz ist eine klare Verbesserung gegenüber dem Entwurf aus der vergangenen Legislaturperiode. Wir begrüßen besonders, dass einige der Vorschläge der IT-Branche aufgenommen wurden, und stehen natürlich weiterhin gerne mit unserer Expertise zur Verfügung, wenn es jetzt darum geht, die noch offenen Punkte in Verordnungen zu klären.“

Cybersicherheit für moderne Volkswirtschaft so wichtig wie sichere Brücken