AVISO: Montag 10.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien: "Die Fassade der Roten Wohnbaupolitik bröckelt"

Wien (OTS) - 

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

FPÖ Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner

Thema: „Die Fassade der Roten Wohnbaupolitik bröckelt - Versäumnisse der vergangenen Jahre kommen nun an die Oberfläche“

Wann: Montag, 15. Dezember 2025, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

